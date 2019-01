Al analizar en retrospectiva la temporada 2018-2019 de la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente (LBPRC), los Indios de Mayagüez tendrán que hacerlo como si se hubiera tratado de dos torneos distintos, al comparar su dominio en la fase regular y la primera ronda de playoffs, con el desarrollo de la serie final.

Es que luego de dominar cómodamente la campaña regular, en la que aseguraron su clasificación una semana antes de concluir el torneo, además de poner en caja de seguridad el liderato faltando tres partidos, los Indios continuaron luego su buen paso en la ronda semifinal en la serie todos contra todos. En esa etapa también dominaron de principio a fin y volvieron a adelantar, esta vez a la serie final, faltándole tres juegos en calendario.

Relacionados: En turno Puerto Rico para la Serie del Caribe del 2020 Santurce regresa al trono del béisbol invernal

Su récord general antes de llegar a la final fue de 29-17, para un porcentaje de victorias de .630, lo que se traduce en alrededor de seis triunfos por cada 10 partidos. En la final, en cambio, no ganaron uno solo y los Cangrejeros emergieron como campeones por decimoquinta vez en su historia.

“La primera explicación, sencillamente, es que Santurce tiró muy bien. El pitcheo sobresalió, por mucho. Lo habían hecho durante toda la temporada, pero en una serie corta, lo hicieron consistentemente”, reconoció el gerente general de los Indios, Frankie Thon. “No es que sea sorpresa, porque ya habían pitcheado así todo el año. Lo que sí es sorpresa es que se nos cayeron a nosotros las dos cosas... se nos cayó el pitcheo y el bateo a la vez”.

Mayagüez, en el papel, tenía el respaldo estadístico para que cualquier analista se aventurara a pronosticar que se alzaría con el cetro. Tuvo el mejor bateo colectivo en la fase regular con .267 de promedio, y el segundo mejor pitcheo con 3.21 de efectividad.

“A veces en un temporada larga uno a veces tiene unos cuantos días que se te cae el bateo, otras veces es el pitcheo. Esta vez, en los cuatro juegos, aunque el pitcheo de ayer (viernes) fue bueno, no bateamos. Y contra un equipo como el de Santurce si no bateas, no tienes oportunidad”, dijo Thon.