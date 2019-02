Denver— El tercera base Nolan Arenado pactó una extensión de contrato con los Rockies de Colorado por $260 millones de y ocho años, informó a The Associated Press una persona con conocimiento de las negociaciones.

La persona habló con AP el jueves con la condición de no ser identificado debió a que el acuerdo aún no ha sido cerrado. El pacto incluye una cláusula que le permitirá a Arenado salirse del contrato después de tres temporadas y declararse agente libre.

/ Compartir: Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp Google+

Google+ ✉Email El contrato de Manny Machado con los Padres de San Diego de $300 millones por 10 años es el más grande en la historia de las Mayores -y del deporte estadounidense- para un agente libre. (The Associated Press)

En medio de la Serie Mundial de 2007, Alex Rodríguez optó por probar la agencia libre. El resultado: un acuerdo de $275 millones por 10 años con los Yankees de Nueva York. (The Associated Press)

Antes de ser cambiado a los Yankees en el 2004, Rodríguez firmó su primer mega contrato con los Vigilantes de Texas de $252 millones por 10 años en el 2001. (The Associated Press)

Después de ganar dos Series Mundiales con los Cardenales de San Luis, Albert Pujols decidió mudarse en el 2012 a Los Ángeles por un contrato de 10 años y $240 millones. (The Associated Press)

En 2014, Robinson Canó firmó un contrato similar al de Pujols ($240 por 10 años) con los Marineros de Seattle. (The Associated Press)

En 2016, El lanzador David Price firmó por 7 años y $217 millones con los Medias Rojas de Boston. (The Associated Press)

En 2012, Prince Fielder estampó su firma en un contrato de $214 millones por nueve años. Se tuvo que retirar en el 2016 por lesiones en el cuello. (The Associated Press)

El derecho Max Scherzer firmó por 7 años y $210 millones con los Nacionales de Washington en el 2015. (The Associated Press)

El abridor Zack Greinke consiguió $206.5 millones por 6 años con los Diamondbacks de Arizona en el 2016. De la lista, es el pelotero que gana más al año con $34.4 millones. (The Associated Press)

El jardinero Jason Heyward logró en el 2016 un contrato de $184 millones por 8 años con los Cachorros de Chicago. (The Associated Press) Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp Google+

Google+ ✉Email

Si el acuerdo se completa, el promedio del salario anual de Arenado, de $32.5 millones, será el segundo más alto en la historia del béisbol, por detrás de los 34,42 del pitcher Zack Greinke en su contrato de 206,5 millones con Arizona que comenzó en 2016. El acuerdo de Arenado reemplazará el contrato de 26 millones y una temporada que aceptó el 31 de enero.

Arenado, quien cumplirá 28 años el 16 de abril, podrá declararse agente libre tras esta temporada. Ha ganado el Guante de Oro en la tercera base en cada una de sus seis campañas en las mayores. Bateó para .297 y encabezó la Liga Nacional con sus 38 jonrones la pasada temporada, quedando tercero en la votación para el Jugador Más Valioso.

Colorado, que nunca ha ganado la Serie Mundial, se clasificó a los playoffs por segunda postemporada seguida el año pasado.