Nueva York — Luke Voit despachó un jonrón en el primer episodio, Masahiro Tanaka finalmente se apuntó la victoria en su cuarta apertura en un día inaugural y los Yankees de Nueva York pusieron en marcha su temporada con una victoria el jueves por 7-2 ante los Orioles de Baltimore.

Voit la sacó para producir tres carreras ante Andrew Cashner (0-1), y Greg Bird añadió un jonrón solitario en el octavo, los primeros grandes batazos de Nueva York al año siguiente tras fijar un récord de 267 en una campaña de 100 victorias. Por supuesto, eso no alcanzó para alcanzar a los Medias Rojas de Boston, que ganaron 108 juegos y se coronaron campeones de la Serie Mundial.

Luke Voit stans unite! I would say we weathered the storm but well, Voit’s been hitting dingers since August. Brilliant pick-up by the Yankees. CashGOD status pic.twitter.com/6COQoAWKJm — Joseph Randazzo (@deflategator) March 28, 2019

Tanaka se convirtió en el primer pitcher japonés que abre cuatro inaugurales, rompiendo un empate con Hideo Nomo. Tanaka toleró dos carreras, una limpia, y seis hits en 5 2/3 innings, más cinco ponches sin boletos. Tanaka tenía foja de 0-2 con efectividad de 9.49 en jornadas inaugurales.

Brandon Hyde perdió en su debut como manager de Baltimore. Sucesor de Buck Showalter, Hyde apenas dispuso de ocho jugadores que intervinieron con los Orioles en el primer juego de la pasada temporada.

En el juego inaugural más prematuro montado en Estados Unidos, la afición de Nueva York rugió cuando el panameño Mariano Rivera se encargó del primer lanzamiento ceremonial. El legendario cerrador de los Yankees se convirtió en el primer jugador en ser seleccionado por unanimidad para el Salón de la Fama en enero.

Por los Orioles, el venezolano Jesús Sucre de 4-0; y Renato Núñez de 1-0. Los dominicanos Jonathan Villar de 4-2; y Hansel Alberto de 1-1.