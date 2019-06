Superadas las horas de tensión e incertidumbre vividas el lunes en la noche y el martes en la madrugada durante el desarrollo del Sorteo de Novatos de Grandes Ligas, el cotizado prospecto Matthew Lugo respira hoy tranquilo y disfruta el momento que vive tras ser seleccionado en la segunda ronda por los Red Sox de Boston.

Lugo, quien se gradúa el viernes de la Carlos Beltrán Baseball Academy, se convirtió el martes en la madrugada en el primer boricua en ser reclamado en el sorteo cuando los campeones Red Sox lo seleccionaron en el turno 69 de la mencionada ronda.

Ayer, Lugo visitó las facilidades de GFR Media y compartió la emoción vivida cuando escuchó su nombre durante la transmisión televisiva del evento en compañía de familiares, amigos y estudiantes de la academia ubicada en el pueblo de Florida.

“Cuando me llamaron y escuché mi nombre y dijeron que los Red Sox me seleccionaron, todos empezaron a gritar. Comenzaron a felicitarme y ahí me dije: ¡Wow! Me vinieron a la mente todo el trabajo que he hecho durante toda mi vida básicamente. Fue un momento muy bonito”, dijo Lugo, de 18 años y sobrino del otrora jugador de las Grandes Ligas, Carlos Beltrán.

Antes del sorteo, el portal de MLB.com proyectó al torpedero de 6’1” como material de primera ronda, para ser reclamado en algunos de los turnos de compensación (33 o 34) por los Diamondbacks de Arizona.

Momentos de tensión se vivieron en la escuela cuando el nombre de Lugo no fue mencionado en ninguno de esos turnos. Pero el prospecto afirmó que se mantuvo tranquilo en todo momento.

“Me sentí confiado. Me sentí tranquilo. Esa era una expectativa que mucha gente tenía, de que fuera primera ronda. Pero realmente yo no podía controlar eso”, dijo.

“Los reporteros tampoco. Los que tenían la última palabra eran los scouts. Pero yo estaba confiado en el trabajo que puse durante todo el año. Estando con mi familia me sentí tranquilo. Cuando me llamaron para la segunda ronda me sentí feliz”, agregó el manatieño.

Decisiones que tomar

Lugo tiene varias decisiones importantes que tomar en los próximos días. La que mayor premura tiene es decidir si acepta la oferta de los Red Sox para firmar o si, por el contrario, aprovecha la beca que le ofreció la Universidad de Miami.

El valor asignado para el turno 69 en el sorteo es de $929,800 en la bonificación. La organización pudiera ofrecerle más dinero en la negociación.

“Estamos hablando eso con mi familia para ver qué camino voy a tomar. No hemos hablado de un día específico (para llegar a un acuerdo). Tengo un buen acuerdo con la universidad que tiene un programa de béisbol sumamente bueno, pero desde chiquito yo siempre he querido ser un pelotero de Grandes Ligas. Es una decisión que mi familia y yo vamos a tomar en los próximos días”, agregó.

“Esto es solo el comienzo. Esto no para aquí. Esto es solo un paso. Un paso en mi vida a tomar. Ahora hay que seguir trabajando duro, enfocado y motivado porque mi meta desde chiquito es llegar a las Grandes Ligas. Ahora mismo estoy disfrutando el proceso”, prosiguió.

“Un honor que haya sido Boston. Es un equipo con tanta historia. El año pasado fue el campeón con (Alex) Cora, puertorriqueño como yo. Me emocionó mucho que fueran los Medias Rojas”.

Llamada de Alex Cora

Lugo, quien lucía la gorra de Boston en el momento de una sesión de fotografía, dijo que recibió varias llamadas importantes, tras el anuncio. Uno de los primeros en comunicarse con él fue el dirigente Cora.

“No me esperaba eso. Me llamó Alex Cora y me felicitó. Me dijo que estaba muy emocionado que yo estuviera en la organización de Boston. Fue un honor recibir la llamada de él y de otros peloteros que también me felicitaron”.

“Me felicitó y me dijo que siguiera trabajando duro. Que es un camino largo y duro. Que no me desenfoque. Que la meta es ganar la Serie Mundial”, dijo Lugo, quien también recibió una felicitación de su tío Beltrán.

También conversó con Carlos Correa, Francisco Lindor y el veterano Yadier Molina.