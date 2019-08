El presidente de la Liga Profesional de Béisbol Roberto Clemente (LPBRC), Juan Flores Galarza, afirmó que Venezuela estará representando en la Serie del Caribe 2020 que se jugará en el estadio Hiram Bithorn, a pesar de la prohibición de Major League Baseball (MLB) a sus jugadores de participar en la Liga Venezolana de Béisbol (LVBP) en el invierno.

El anuncio de las Grandes Ligas fue publicado el pasado jueves ante las recientes sanciones económica impuestas por el gobierno de Estados Unidos al país sudamericano. Ningún jugador de liga menor o mayor podrá jugar en el torneo venezolano.

“Verdaderamente, al día de hoy, confiamos que Venezuela estará representado en la Serie del Caribe independientemente de las situaciones políticas que estén ocurriendo, independientemente de las determinaciones que se estén tomando”, expresó Flores Galarza a El Nuevo Día.

El mandamás del béisbol invernal local agregó que anticipaba la movida de MLB respecto a la Orden Ejecutiva del mandatario estadounidense Donald Trump en contra del gobierno de Nicolás Maduro.

“Teníamos una expectativa de que eso iba a pasar. Ya se hicieron unos planes de cómo subsanar cualquier dificultad que pueda surgir con la intención de que Venezuela pueda estar debidamente representado en la Serie del Caribe”, indicó.

Venezuela puede montar su torneo 2019-20 con jugadores que no tengan vínculos con ninguna organización de MLB. Estos podrían ser veteranos y jugadores de ligas independientes. Pero Flores Galarza anticipa que estos jugadores podrían tener problemas con los visados para venir a participar en el clásico de febrero a la isla, un territorio estadounidense.

Otra posibilidad, según Flores Galarza, es que la liga venezolana convoque jugadores afiliados a organizaciones de MLB para participar en el torneo caribeño.

“Se podría hacer. Las Series del Caribe, aunque la espinal dorsal es el equipo campeón que representa el país, en realidad es una representación nacional. Por lo tanto, Venezuela va a traer peloteros como siempre se hace, que es una selección. Esos peloteros (firmados en organizaciones) ya tienen los permisos (visados) para jugar en Estados Unidos. Lo que determinó esa ordenanza es que estos jugadores no pueden jugar físicamente en Venezuela”, explicó.

Incluso, Flores Galarza planteó la idea de que la campaña venezolana no se pueda celebrar, ya que su financiamiento total proviene del gobierno, que atraviesa por una crisis en los pasados años.

“De hecho, ahora mismo no sabemos, bajo la situación existente allí, qué pueda estar pasando con el torneo de ellos allá. Hay una posibilidad (de que no se juegue). Ellos están trabajando con la situación. Aunque no se espera que suceda, es una posibilidad. Pero, comoquiera, la expectativa es que Venezuela esté representado (en la Serie del Caribe). Esos son los planes que se tienen”, insistió Flores Galarza.

La Confederación de Béisbol del Caribe (CBPC), ente que supervisa las ligas invernales, ni la LVBP se han expresado hasta la fecha sobre la prohibición.