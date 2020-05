NUEVA YORK.- Major League Baseball (MLB) dio el lunes el visto bueno a los dueños de los equipos para que transmitan al sindicato de peloteros una propuesta que podría despejar el camino para que se reanuden las actividades alrededor del 4 de julio, sin aficionados, y con la posibilidad de que haya bateador designado en la Liga Nacional en el 2020.

La pretemporada comenzaría a mediados de junio, según dijo a la Associated Press una persona al tanto de la decisión. La persona habló a condición de no ser identificada porque no ha habido un anuncio oficial por ahora.

Cada equipo jugaría 82 partidos en la temporada regular, contra rivales de su división y en partidos interligas regionales: equipos del este de una liga contra los del este de la otra y lo mismo con los del centro y el oeste.

Habría 14 equipos en la postemporada en lugar de 10, con cuatro comodines por cada liga en vez de dos.

Los equipos preferirían jugar en sus propios parques, pero aceptarían hacerlo en sus complejos de pretemporada o en sitios neutrales si no se obtienen permisos de las autoridades sanitarias y municipales para que lo hagan en sus estadios. Toronto podría tener que jugar sus partidos de local en Dunedin, Florida.

La misma imagen se replica este jueves por los 30 estadios de Grandes Ligas. Un mensaje de "cerrado" aparece en la boletería del Minute Maid Park de los Astros en Houston.

Una vista aérea del estadio vacío de los Yankees de Nueva York, inaugurado en la temporada 2009. (John Woike/Samara Media vía AP)

Una mujer y su perro corren por las afueras de un desértico Kauffman Stadium de los Royals de Kansas City. (AP/Charlie Riedel)

Un corredor pasa frente al Petco Park, hogar de los Padres de San Diego, que debían recibir hoy, 26 de marzo de 2020, a los Rockies de Colorado para su primer juego. (AP/Gregory Bull)

La norma los días de juego es ver grandes cantidades de personas circulando por los estadios desde temprano. En la foto un perro por los predios del Angel Stadium, hogar de los Angels de Los Ángeles. (AP/Chris Carlson)

El reflejo del viejo estadio de los Rangers de Texas se observa en una pared de espejos del nuevo Globe Life Field en Arlington. (AP/Tony Gutiérrez)

El gigantesco Dodger Stadium en Los Ángeles está totalmente en silencio ante la falta de actividad beisbolística. (AP/Marcio José Sánchez)

Una escultura de una pelota gigante a las afueras del Target Field de los Twins de Minnesota, está solitaria sin los habituales fanáticos que se retratan frente a ella. (AP/Jim Mone)

La estatua del legendario Ted Williams también luce solitaria a las afueras del Fenway Park de Boston, la casa de los Red Sox. (AP/Steven Senne)

Un camión con una foto de jugadores de los Nationals de Washington, es el único vehículo en el estacionamiento del parque de los campeones de la Serie Mundial. (AP/Patrick Semansky)

