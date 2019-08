El equipo de Puerto Rico sufrió un revés con resultado 11-9 frente a la selección de Cuba este domingo en la jornada inaugural del Campeonato Panamericano Premundial de Béisbol Femenino, que se celebra en Aguascalientes, México.

Las boricuas enfrentaron problemas con el control de sus lanzadoras y el mal corrido de bases.

“Es una derrota dolorosa porque estuvimos al frente en el juego, las muchachas no ejecutaron las jugadas de rutina. Cuando no ejecutas las jugadas de rutina no tienes opción a ganar”, dijo el dirigente José Víctor ‘Pito’ Meléndez al concluir el desafío.

Cuba tomó la delantera en el tope del quinto episodio, cuando con la pizarra 8-6 a favor de Puerto Rico, lograron pisar el plato en cuatro ocasiones. El batazo clave lo protagonizó Katerine Fals, quien pegó sencillo productor de dos vueltas.

En el sexto capítulo, las cubanas añadieron su undécima carrera y en la séptima entrada, las boricuas fabricaron su novena anotación. El primero en pisar el plato fue Puerto Rico, con hit impulsor de dos carreras de la veterana Diamilette Quiles en la primera entrada.

Luego, Cuba atacó a la iniciadora Noelia De Jesús con tres anotaciones en el segundo episodio y otras tres en la tercera entrada.

“Le dieron muy bien a mi lanzadora estelar, Noelia de Jesús. El relevo hizo bastante buen trabajo, no hicimos buen corrido. Son cosas que pasan en el béisbol”, expresó Meléndez.

La novena puertorriqueña reaccionó y con ramillete de seis vueltas tomó la delantera 8-6 en la tercera entrada. Luz Feliciano fue la bateadora más destacada de Puerto Rico con dos hits en igual cantidad de turnos oficiales. Además, recibió un boleto y un pelotazo.

El juego lo perdió en relevo Angelis Rivera y lo ganó Dianelis Porro, quien cubrió toda la ruta por las cubanas.

En otros resultados, Canadá apabulló 11-1 a República Dominicana, Estados Unidos dominó 15-5 a Venezuela y México aplastó 16-0 a Nicaragua.

Venezuela el segundo rival

Puerto Rico retornará al terreno de juego el lunes a las 3:30 p.m., hora de Puerto Rico, frente a la selección de Venezuela. Abrirá por las boricuas la lanzadora Jazzmine Rivera.