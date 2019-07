COOPERSTOWN, Nueva York. - El ‘Dream Team’ de Puerto Rico, una novena de estrellas de las Grandes Ligas que finalizó invicta y arrasó en la Serie del Caribe de 1995 celebrada en el estadio Hiram Bithorn, está considerado uno de los mejores equipos boricuas de todos los tiempos.

Y desde el domingo, ese conjunto contará con otro miembro del Salón de la Fama del Béisbol con la exaltación de Edgar Martínez.

El legendario bateador designado de los Mariners de Seattle se unirá en el recinto de los inmortales, a otro integrante de este equipo, el exintermedista salinense, Roberto Alomar.

“Estoy muy orgulloso por Edgar, que esperó mucho para estar aquí y él se lo merece. Estoy loco por verlo, para felicitarlo y darle la bienvenida a Cooperstown”, dijo Alomar ayer en un aparte con este medio, tras realizar una sesión de firmas de autógrafos en esta ciudad, sede del Salón de la Fama.

“Para mí, Edgar ha sido uno de los mejores bateadores derechos que ha existido en la historia del béisbol y como ser humano, mucho mejor que pelotero, es una una persona humilde, su familia es bien bella y sinceramente, Edgar es un Salón de la Fama dentro y fuera del terreno de juego. Yo que tuve la oportunidad de jugar con él, es una persona especial”, agregó el famoso número 12.

Alomar, quien entró en la boleta del ‘Hall of Fame’ en el 2010, el mismo año que Martínez, fue electo en su segunda oportunidad, mientras que el doradeño tuvo que esperar hasta el décimo y último año de elegibilidad. Durante ese tiempo, Alomar indicó que se mantuvo dándole aliento a Martínez, ya que sabía que su momento iba a llegar.

“Yo siempre decía que hay que ser paciente. Los votos están fuera de las manos de uno, uno no tiene ni voz ni voto en cuanto a quién va a entrar, pero yo sabía que su día iba a llegar y llegó. Ahora vamos a estar juntos y súpercontento por él”, abundó Alomar.

Con la exaltación de Martínez suman cinco los puertorriqueños en Cooperstown, la mayor cantidad para un país latinoamericano. Antes de Alomar fueron escogidos Roberto Clemente (1973) y Orlando “Peruchín” Cepeda (1999) y luego Iván Rodríguez (2017).

Carlos Beltrán se perfila como el próximo boricua candidato de fuerza a ser inmortalizado. El manatieño debutará en la boleta en el 2023 y el receptor de los Cardenales de San Luis Yadier Molina tiene las credenciales, cuando cumpla cinco años de retirado. Mientras, el aguadillano Carlos Delgado tendrá otro turno al bate en unos años por el Comité Especial de Veteranos.

Compañero de Mussina

“Ya somos cinco y los que vienen. Contentísimo de tener tantos boricuas aquí en el Salón de la Fama y esperamos en un futuro tener muchos más”, anadió el exjugador, quien vistió los colores de los Orioles de Baltimore entre el 1996 al 1998 y allí fue compañero de equipo del lanzador Mike Mussina, otro de los exaltados de esta Clase 2019.

“Mike era un lanzador que a mí me gustaba jugar defensa cuando él lanzaba. Yo sabía que estábamos en buenas manos. Era un lanzador ganador, bien inteligente. También jugué con Harold Baines (otro de los exaltados por el Comité Especial de Veteranos) y era un bateador muy peligroso, especialmente en los playoffs. Me llena de mucho orgullo haber jugado con ellos”.

Alomar también tuvo palabras de elogio para el exrelevista

panameño Mariano Rivera, quien entrará al Salón de la Fama como el único en la historia seleccionado unánimemente.

“Siempre he dicho que si sacas a Mariano de los Yankees, no hubiesen ganado tantos campeonatos. Mariano fue el mejor cerrador al que yo me enfrenté y una persona excelente. El 100% para él, se lo merece. Y también muy contento ya que fue un latino que cogió todos los votos. Eso nos llena de felicidad”, sostuvo Alomar quien trabaja para los Azulejos de Toronto, equipo para el que lanzó el fenecido Roy Halladay, quien también forma parte de esta clase.

“Es una historia bien triste, porque él no puede estar aquí, va a estar su familia. Puedo decir que en la organización de los Azulejos están muy orgullosos que él entre al Salón de la Fama y esperamos que sea un lindo momento para su familia”.

En este época cada año, los ‘Hall of Famers’ se reencuentran para compartir anécdotas y atender a la fanaticada. Alomar afirmó que se disfruta este momento, del que ya forma parte hace casi una década. “Son días buenos porque uno tiene la oportunidad de hablar con su nueva familia, que son todos los ‘Hall of Famers’, se cuentan historias. También podemos compartir con el público, que es bien importante y darle la bienvenida a los nuevos integrantes”.

Nueva encomienda

Ayer se anunció que Alomar será parte de la Junta de Directores del Salón de la Fama, convirtiéndose en el primer latino en ocupar un cargo en esa directiva. El otro nuevo miembro lo es su ex compañero en Baltimore, Cal Ripken, Jr. “Es una responsabilidad grande. Me siento honrado que hayan pensado en mi y estaré ahí dando mis opiniones por el bien del Salón de la Fama. Joe Morgan (ex jugador miembro del Salón de la Fama) fue la persona que me empujó para eso y yo como le tengo mucho respeto a él, lo acepté con mucha alegría”, expresó Alomar.

Tristeza y decepción

Sobre la crisis que atraviesa el país y el masivo pedido de renuncia al gobernador Ricardo Rosselló, Alomar expresó su malestar por la manera en que ha sido tratado el pueblo.

“Al país le digo que se mantenga fuerte. Puerto Rico esuna isla bella y estamos pasando por una situación bien difícil… que por lo menos no haya tantas batallas. Me llena de mucha tristeza porque yo estuve allí luego del huracán y tuve la oportunidad de estar con la gente que perdió su casa, que no tenían comida ni agua y que se burlen de la gente es algo bien difícil. Yo espero que se oiga la voz de la gente y que haya respeto”, sostuvo Alomar quien tuvo un familiar que perdió su casa como consecuencia del huracán.