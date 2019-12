El veterano segunda base dominicano, Robinson Canó, aplaudió el sábado la decisión de la gerencia de los Mets de Nueva York de contratar al boricua Carlos Beltrán como el nuevo dirigente de novena.

Beltrán, de 42 años y quien jugó 20 temporadas en las Grandes Limets sgas, sustituyó al despedido Mickey Callaway, quien comandó la novena por dos temporadas con marca combinada de 163-161.

“Todo sabemos la clase de jugador y persona, y lo inteligente que es Beltrán. Pienso que nos va a ayudar a muchos de nosotros, tanto a los veteranos como a los peloteros jóvenes. Era lo que necesitábamos como equipo”, expresó Canó durante su visita a Puerto Rico para participar en un evento benéfico de Yadier Molina en el estadio Hiram Bithorn.

Canó jugó su primera temporada con los Mets en 2019 luego de ser canjeando junto al cerrador boricua Edwin Díaz desde los Mariners de Seattle. Durante la temporada pasada, Nueva York perdió la lucha por uno de los comodines de la Liga Nacional al culminar con récord de 86-76, tercero en la División Este.

El quisqueyano, de 37 años, no le sorprendió la vía que tomaron los Mets para apostar a una figura como Beltrán para tomar el timón de la exigente franquicia que jugó su última Serie Mundial en 2015, y que ganó su último campeonato en 1986. “La inteligencia que tiene del juego, la experiencia, lo que sabe. Ganó (la Serie Mundial) con Houston. Qué más se puede pedir. No me sorprendió porque es una persona que todo el mundo habla bien de él y nosotros lo queremos”, indicó.

Canó se dirige a su decimosexta temporada en las Mayores. En 2019, lidió con lesiones que lo limitaron a participar en 107 encuentros para terminar con promedio de .256, 13 jonrones y 39 carreras impulsadas. “Quiero mantenerme saludable y ayudar al equipo a ganar. Gracias a Dios, me siento bien”, declaró.

Aprobado por Sugar

El cerrador naguabeño Edwin “Sugar” Díaz también alabó el regreso de Beltrán a los Mets como mentor. “Es una tremenda persona. Sé que realizará un tremendo trabajo. Se comunicó con cada pelotero y estamos contento con él ahí”, reaccionó Díaz.