NUEVA YORK - El agente Scott Boras recomienda que sus clientes rechacen el intento del béisbol de Grandes Ligas (MLB) de recortar los salarios durante las negociaciones con la Asociación de Jugadores, alegando que los problemas financieros de los equipos causados por la pandemia de coronavirus tienen su origen en el financiamiento de la deuda administrativa.

En un correo electrónico obtenido por The Associated Press, Boras escribió que los jugadores no deberían alterar los términos del acuerdo del 26 de marzo entre MLB y el sindicato que pedía a los jugadores que redujeran sus salarios a una tasa prorrateada basada en una temporada más corta. MLB propuso el martes una serie de reducciones escalonadas que causarían que las principales estrellas reciban los mayores recortes.

“Recuerda, los juegos no se pueden jugar sin ti”, escribió Boras. “Los jugadores no deberían aceptar más recortes salariales para rescatar a los propietarios. Dejen que los propietarios tomen parte de sus ingresos y ganancias récord de los últimos años y les paguen los salarios prorrateados que acordaron aceptar, o pídanles préstamos contra los valores de los activos que crearon a partir del uso de esas ganancias generadas por los jugadores”.

Boras es el agente más conocido del béisbol y representaba a 71 jugadores en listas activas y listas de lesionados al 31 de agosto, la mayor cantidad entre firmas representativas de jugadores. Su compañía con sede en Newport Beach, California, negoció más de $1,200 millones en contratos durante el tiempo muerto.

Los salarios iban a oscilar entre $563,500 para jugadores con el sueldo mínimo de Grandes Ligas y $36 millones para Mike Trout y Gerrit Cole, este último cliente de Boras. Según el acuerdo de marzo, el rango se reduciría a aproximadamente entre $285,000 y $18 millones para la temporada regular de 82 juegos que MLB ha propuesto. Según la propuesta económica hecha por MLB esta semana, el rango se reduciría a aproximadamente entre $262,000 y $8 millones, incluidas las acciones de un bono que todos los jugadores recibirían si se juega la postemporada.

Mike Trout

Alegan que es una vía de escape

“Los propietarios están pidiendo más recortes salariales para salvarse de las decisiones de inversión que han tomado”, dijo Boras. “Si se tratara solo de béisbol, jugar juegos les daría a los propietarios suficiente dinero para pagarles a los jugadores sus salarios prorrateados y administrar la organización de béisbol. El problema actual de los propietarios es el resultado del dinero que pidieron prestado cuando compraron sus franquicias, renovaron sus estadios o desarrollaron terrenos alrededor de sus estadios. MLB permite y fomenta este tipo de financiación porque ha dado lugar a importantes valoraciones de franquicias”.

“Los propietarios ahora quieren que los jugadores tomen recortes salariales adicionales para ayudarlos a pagar estos préstamos. Quieren un rescate financiero”, agregó. “No están ofreciendo a los jugadores una parte de los estadios, las suites de los estadios o el club en sí, a pesar de que las reducciones salariales ayudarían a los propietarios a pagar estos valiosos activos de la franquicia. Estos multimillonarios quieren el dinero gratis. Ningún banco haría eso. Los bancos exigen que los préstamos se paguen con intereses. Los jugadores deberían tener el mismo respeto”.

Rob Manfred

El comisionado Rob Manfred dijo que el 40% de los ingresos de MLB está relacionado con la asistencia a los estadios. Los equipos le dijeron al sindicato el 12 de mayo que MLB perdería $640,000 por cada juego jugado en estadios vacíos sin fanáticos. MLB afirmó que jugar con salarios prorrateados en estadios vacíos causaría una pérdida de $4,000 millones y daría a los jugadores de Grandes Ligas el 89% de los ingresos.

El lanzador de Washington Max Scherzer, entre los tres clientes de Boras en el subcomité ejecutivo de ocho hombres del sindicato, emitió un comunicado el miércoles por la noche diciendo “no hay necesidad de comprometerse con MLB en ninguna otra reducción de compensación”.

Asegura que Chicago no comparte su ganancia

Boras citó la compra de los Cubs de Chicago por parte de la familia Ricketts y la remodelación de Wrigley Field. El financiamiento de la deuda fue clave para ambos, dijo.

“A lo largo de este proceso, podrán afirmar que nunca tuvieron ganancias porque esas ganancias fueron para pagar sus préstamos”, escribió. “Sin embargo, el resultado final es que los Ricketts poseerán activos mejorados que aumentarán significativamente el valor de los Cachorros, valor que no se comparte con los jugadores”.

Boras pidió a los clientes que “compartan este concepto con sus compañeros de equipo y otros jugadores cuando MLB solicite más concesiones o aplazamiento de salarios”.

“No se equivoquen, los propietarios han optado por estos préstamos porque, en tiempos normales, es una decisión financiera inteligente”, escribió Boras. “Pero, estas elecciones innecesarias ahora los han puesto en un lugar desafiante. Los jugadores deben mantenerse firmes porque los jugadores no son los que aconsejan a los propietarios que pidan prestado dinero para comprar sus franquicias y los jugadores no son los que se han beneficiado de los recientes ingresos y ganancias récord”.

Agregó que los salarios han sido fijos durante varios años. El promedio del día de apertura ha estado en el rango de $4.4 millones desde 2016.

Trevor Bauer (izquierda).

Desafío de un jugador al agente

El lanzador de Cincinnati Trevor Bauer se dirigió a Boras el miércoles en Twitter.

“Escuchando MUCHOS rumores sobre cierto agente entrometiéndose en los asuntos de la Asociación de Jugadores”, tuiteó Bauer. “Si es cierto, y en este punto, estos son solo rumores, tengo una cosa que decir... Scott Boras, representa a tus clientes como quieras, pero mantén tu maldita agenda personal fuera del negocio sindical”.