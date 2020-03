El presidente de la Federación deBéisbol de Puerto Rico, José Quiles, tiene en agenda presentarle a los 41 apoderados de los equipos de la Liga Superior Doble A la opción de recortar la temporada 2020 una vez el gobierno local autorice las reuniones multitudinarias cuando disminuya el estado de emergencia en la isla por el coronavirus COVID-19.

Desde que el torneo se detuvo el pasado 12 de marzo después de tres semanas de acción debido las recomendaciones de la gobernadora Wanda Vázquez Garced antes de firmar una Orden Ejecutiva con un toque de queda hasta el 30 de marzo, la liga y sus miembros no se han podido reunir para discutir el futuro de la campaña, una de las más largas en la isla con una duración de febrero a octubre.

El pasado jueves, Vázquez Garced extendió la orden hasta el 12 de abril con medidas más severas de acuartelamiento ante el alza de los casos positivos por coronavirus, que el domingo totalizaron 127.

Quiles reconoce que el panorama no luce alentador para la Doble A y pronostica que el torneo podría resumirse a finales de mayo o junio.

“Sería iluso pensar que todo se va a resolver el 12 de abril”, dijo Quiles a El Nuevo Día. “Cruzando los dedos, el torneo puede reanudarse a más tarde en junio. No vamos a tener un torneo al que estábamos acostumbrados. Tiene que haber un tipo de corte en la serie regular, en el Carnaval de Campeones, en todo” agregó.

Quiles señaló que la liga no puede interferir con la pelota invernal profesional, que tiene su inicio de campaña durante el mes de noviembre.

“Hay que tomar unas medidas, aunque sea más corto. La situación económica no será igual”, indicó.

El presidente federativo añadió que ha podido mantenerse en comunicación con varios de los apoderados sobre la situación actual, aunque no ha podido pautar una reunión general para discutir los posibles escenarios que salven el torneo 2020.

Las cuatro secciones de la liga tienen un representante que recoge las opiniones de sus respectivos integrantes para presentarlas al Comité Ejecutivo. El Nuevo Día supo que lo portavoces tampoco se han reunido vía llamada o videoconferencia.

“Hay que esperar un tiempo para reunirnos. Podríamos hacer reuniones por teleconferencia para ir discutiendo, pero no se ha podido. Ellos siempre se mantienen en comunicación para escuchar recomendaciones. Lo que se decida al final, es decisión final sobre ellos”, declaró.

Contrario a la Doble A, el Baloncesto Superior Nacional (BSN) tiene en la mesa reanudar su competencia en junio en agosto, acuerdo tomado luego de reuniones semanales con sus 10 apoderados tras la suspensión de la temporada. En el Voleibol Superior Femenino, la junta tenía planes de reiniciar la acción luego del 3 de abril, pero, después de la extensión del toque de queda, debe reunirse nuevamente para discutir un nuevo plan.

Sugerencias de los apoderados

El Nuevo Día consultó a varios propietarios de la Doble A y todos expresaron su deseo de finalizar la temporada 2020 a como de lugar.

Efraín Nieves, apoderado de los Bravos de Cidra, recomendó jugar nuevamente más de un día a la semana, algo que no se hace desde 2017 tras los daños causados por el huracán María.

“Va a ser una de las necesidades que tengamos en la liga si queremos terminar el torneo. Ya Quiles nos planteó a nosotros, con un memorando, que posiblemente se extienda la liga hasta diciembre o enero. Cuando no den el visto bueno (de poder salir), en una semana nos reuniremos y ahí se decide lo que se va a hacer”, dijo.

“Realmente, se van a hacer unos ajustes de la duración. No podría estar de acuerdo en algunas cosas que se puedan decidir o ellos no estar de acuerdo con lo que yo proponga, pero lo que se decida en mayoría lo acataré. Pero entiendo que se pueden jugar dos o tres partidos a la semana. Va a ser un poquito fuerte para los apoderados para correr la nómina, pero ahí la liga pondrá unos puntos, como de llevarse a los peloteros (profesionales), si es que queremos terminar el torneo”, opinó.

Por otro lado, Carlos Príncipe Díaz y Samuel “Papo” Cabrera, apoderados de los campeones defensores Valencianos de Juncos y los subcampeones Jueyeros de Maunabo, respectivamente, prefieren esperar a que termine el estado de emergencia para adentrarse en la discusión de las posibles vías a tomar para la reanudación de la temporada.

“Me encantaría jugar la temporada completa, que los muchachos puedan trabajarla completa. Por ejemplo, yo que fui el campeón de 2019, tuvimos el año pasado 57 partidos. Los muchachos están preparados para esos. Apenas tengo cuatro partidos jugados este año. Necesitamos que esto pueda a empezar a fluir. Todos en el país necesitamos que todo fluya para poder comenzar a trabajar”, indicó Príncipe Díaz.