No importa cuán amarga sea la situación, siempre hay manera de endulzarla y es lo que el cerrador de los Mets de Nueva York, el puertorriqueño Edwin “Sugar” Díaz ha estado haciendo con su ejecución en el 2019, no empece a que su nuevo equipo no ha comenzado la temporada con tanto éxito como se esperaba.

Contrario al 2018, que resultó la última campaña del lanzador boricua con los Mariners de Seattle antes de que decidieran cambiarlo en el invierno, esta temporada su nuevo equipo de los Mets no ha sido tan ganador, por lo que Díaz no ha tenido las mismas oportunidades para salir a la lomita a hacer lo que más sabe: asegurar el triunfo con sus rescates.

El año pasado, Díaz no solo impuso una nueva marca de salvamentos para un puertorriqueño, sino que con 57 en total empató la segunda mayor cifra de la historia en una temporada, quedándose a solo cinco del récord (62) de todos los tiempos, en poder del venezolano Francisco Rodríguez.

Cuando se comparan los números del boricua este año en sus primeras 21 apariciones sin contar la acción de ayer, con las primeras 21 de 2018, se puede notar que a pesar de que Nueva York tiene récord perdedor, Díaz sigue haciendo su parte.

Y aunque los Mets no le están dando muchas oportunidades para lanzar en situaciones de rescate, aún así tiene estadísticas que en algunos renglones son mejores, como la efectividad (1.83).

En otros se encuentra atrás, y en parte debe atribuirse al récord perdedor de los Mets, que jugaban para 24-25 al llegar la jornada de ayer.

Por ejemplo, en 2018 el boricua alcanzó sus primeras 21 apariciones para el 15 de mayo, en menos juegos de su equipo (41). Con Nueva York en esta temporada no llegó a las 21 salidas, sino hasta esta semana (23 de mayo), en el juego número 49 del club.

Con esa cantidad de partidos el año pasado, Seattle tenía marca ganadora de 29-20 y había enviado a la lomita al boricua en 25 ocasiones, en las que tiró casi seis episodios más que los que tiene ahora. Eso se tradujo en 17 salvamentos, frente a los 12 que tiene con los Mets.

Mejor efectividad

A pesar de todo eso, en lo que respecta a su responsabilidad, Díaz ha hecho lo que está en sus manos cuando le han dado la encomienda. Y gran parte de eso se ve en el hecho de que tiene mejor efectividad (1.83) en 21 juegos con los Mets, que la que tuvo con Seattle (2.11) en esa misma cantidad de encuentros.

También se puede notar en el aspecto de que en todas las ocasiones (12) que los Mets le han dado la bola en situación de rescate, Díaz se ha apuntado el salvamento, sin incluir la jornada de ayer ante Detroit.