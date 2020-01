El receptor estrella de los Cardinals de San Luis Yadier Molina criticó fuertemente el sábado al presidente del Senado de Puerto Rico, Thomas Rivera Schatz, luego de que el político del Partido Nuevo Progresista (PNP) cuestionara esta semana el mensaje de algunas figuras públicas de no canalizar las ayudas a los afectados por el terremoto a través del gobierno.

La furia de Molina fue desatada después de un vídeo compartido por la celebridad radial Jorge "El Molusco" Pabón en el que cuestiona los comentarios de Rivera Schatz ante el descubrimiento de unos suministros expirados el sábado en un almacén ubicado en la zona de La Guancha en Ponce.

"Charlatán! Primera vez q me meto en política, pero ya el pueblo se cansó, es hora q recojas y te vayas !! y BTW el “bruto” es usted .. puesto para q te vayas . renuncies o te saquemos .. usted decides .. y si tienes mozalbetes .. que vengan . que el pueblo esta ready pa ellos !!! Aqui el yadi hablando a la clara !!", escribió Molina en su cuenta de Instagram junto a una foto de presidente senatorial.

Antes de la publicación, Molina también escribió: "Quienes son los 'brutos' ahora!!! Que vergüenza!! a que no das cara ahora! vamos a ver quien hace mas ustedes como gobierno o nosotros como pueblo !!! ya verán pronto te vas tu también charlatan !! ya el pueblo se cansó".

Durante la semana, Rivera Schatz cuestionó a los "artistas" por desacreditar al gobierno a la hora de ayudar a la isla tras los terremotos que afectaron severamente la zona sur a principios de enero.

"Yo tengo que decirles, compañeros, que hay que agradecerle a todos los artistas, a todos las figuras públicas, a todos los que no son políticos. Hay que agradecérselo de todo corazón el esfuerzo. Pero yo he escuchado a otros que no ayuden al gobierno. Decir que no colaboren con el gobierno. Yo conozco a algunas figuras que llegaron a los pueblos hace uno o dos días. Los temblores están desde el 28 de diciembre. ¿Qué les vamos a recomendar, que esperen que esa gente llegue y el gobierno no haga nada? Alguna gente sería capaz. Así de brutos son. Así de irresponsables son", declaró Rivera Schatz.

Horas después de los comentarios de Molina, Rivera Schatz tomó su cuenta de Facebook para contestarle al nueve veces Guante de Oro de la Liga Nacional y dos veces campeón de Serie Mundial.

"Buenas noches Yadier: No permitas que te agiten o te desinformen los que tienen otras agendas. ¡Entérate bien de los hechos para que de verdad estés “a la clara”! Mejor CONVOCA para AYUDAR a los damnificados, eso es de CAMPEONES y luego vota como quieras. ¡Esa es la democracia! Créeme...Todos estamos “ready” y sin miedo TRABAJANDO POR PUERTO RICO. ¡Tira pa’lante! ¡COMO LOS CAMPEONES! TRS", reza el escrito.

Molina no tardó en responder al pedido del senador penepé.