Yadier Molina necesita sus rodillas sanas para enfrentar los rigores de su posición, más ahora que está entrando a la etapa final de su carrera en las Grandes Ligas.

Es por ello que el cotizado receptor de los Cardenales de San Luis se sometió recientemente a una operación en su rodilla izquierda.

Molina, considerado por muchos como el mejor receptor del béisbol, aseguró sentirse entusiasmado y listo para enfrentar su decimosexta temporada en las Grandes Ligas.

“Estoy bien motivado. Estoy deseoso de volver”, expresó el nueve veces ganador del premio Guante de Oro a El Nuevo Día durante una repartición de juguetes en el barrio Espinosa, en Dorado, el día de Navidad.

El pelotero, que se encuentra de vacaciones en la isla, explicó que fue operado de un sobrehueso que le comenzó a molestar durante la temporada pasada.

“Me quitaron un pequeño hueso que tenía desde hace muchos años y me empezó a molestar el año pasado. Me siento muy bien. Llevo como 10 días operado. He hecho un poquito de desarreglos, pero está bien. Si Dios quiere, voy a estar bien desde el día uno (de los entrenamientos primaverales)”, manifestó el pelotero, que tenía una rodillera el martes.

Molina también se mostró entusiasta con su equipo, los Cardenales de San Luis, que han hecho unos movimientos importantes en un intento por aglutinar “veteranos súper buenos y jóvenes talentosos”.

“Yo pienso que el 'front office' ha hecho un buen trabajo consiguiendo una primera base como (Paul) Goldschmidt y un zurdo de relevo (Andrew Miller). Conseguimos a (el receptor Francisco) Peña, que estuvo el año pasado conmigo como backup. Tremendo cátcher. Estamos bien confiados”, afirmó.

Goldschmidt, que ha sido seleccionado en seis ocasiones para el Juego de Estrellas, llegó desde los Diamondbacks de Arizona en un canje que involucró a varios jugadores. En la negociación, que se dio a principios de este mes, San Luis cedió a Arizona al lanzador Luke Weaver, el receptor Carson Kelly, el jardinero de ligas menores Andy Young y una selección del draft de 2019.

Por su parte, Miller firmó un contrato de dos años con San Luis, con una opción condicionada para 2021.

“Tenemos un equipo diferente. Un manager diferente (Mike Shildt, que sustituyó al despedido Mike Matheny). Vamos a competir fuerte y vamos a estar en los playoffs nuevamente. Estamos motivados”, reiteró.

En cuanto a su contrato con los Cardenales, que vence en el 2020, apuntó que seguirá con esta franquicia hasta esa fecha. En caso de que no le renueven el contrato, se retiraría.

“Se supone que ese sea el último año, pero de aquí a allá pueden pasar muchas cosas. Así que vamos a esperar”, dijo.

“Si San Luis no quiere más, me retiro. No juego más con otro equipo”, puntualizó.

Navidades en familia

Como a muchos de los puertorriqueños que viven fuera del país y que tienen familiares en la isla, a Molina le gusta darse su escapada a Puerto Rico durante la época navideña. Este año decidió alargar su estadía para poder hacer muchas de las cosas que no puede hacer cuando está en Estados Unidos.

“El año pasado vine, pero no por mucho tiempo y se fueron a las millas. Este año mi esposa y yo tomamos la decisión de venir por más tiempo, 15 días. Estamos aprovechando todo, aprovechando la playa, los negocitos, los restaurantes y estar en familia, que es lo más que me gusta y lo más que extraño”, declaró el atleta, al que le gustaría mudarse a la isla cuando se retire.

“Para mí la Navidad es muy especial y me encanta pasarlas aquí, son las mejores del mundo. Estar con la familia y los amigos es lo más importante. Además, que los nenes míos se críen en esta atmósfera. Me encanta. Es bien distinto a Estados Unidos. Primero, (allá) hace un frío que tú no puedes ni salir. Segundo, aquí la comida es demasiado de rica. Allá es saludable, pero aquí es rica”, añadió con una sonrisa de oreja a oreja.

Molina vive en Júpiter, Florida, cuando está fuera de temporada. Mientras juega con los Cardenales, está en San Luis.