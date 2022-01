La dirección de la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente y la gerencia de los campeones Criollos de Caguas se reunirán mañana, sábado, para confeccionar la plantilla que representará a Puerto Rico en la Serie del Caribe a celebrarse en República Dominicana a partir de la próxima semana.

Los Criollos lograron el ‘back to back’ el jueves al eliminar a los Indios de Mayagüez en cinco partidos de la serie final y su plantilla sufrirá cambios para el certamen caribeño con la entrada de otros peloteros.

El director de torneo Carlos Berroa dijo que tiene un listado de jugadores candidatos para integrar el róster de 28 peloteros. En la lista figura el receptor de los Indios y de los Pirates de Pittsburgh, Roberto “Bebo” Pérez.

Berroa, no obstante, desconoce la disponibilidad del grandesligas. “Aún no he hablado con él”, dijo el viernes en la tarde.

Caguas cuenta como receptores con Juan Centeno y Jonathan Morales.

Berroa declinó mencionar otros nombres que podrían fungir como refuerzos de los Criollos. Pero otro nombre de los Indios que debe figurar en la lista es el del jardinero Danny Ortiz, el Jugador Más Valioso de la regular y quien bateó .500 en la final con siete carreras remolcadas.

“Ya mañana (sábado) espero que tengamos algo más concreto”, dijo Berroa al indicar que analizarán si incluyen 15 o 14 lanzadores en la plantilla final.

Tras el campeonato, el gerente de los Criollos, Jesús “Motorita” Feliciano, dijo que todos los jugadores participaron en la final estarían disponibles para actuar en el torneo caribeño.

Berroa dijo que hay tres importados en el elenco de los Criollos que necesitan permiso de las ligas donde jugaron antes de integrarse a Caguas. Mencionó a los lanzadores Nivaldo Rodríguez (Venezuela) y Mitch Lively (México), y al jardinero Engel Beltré (República Dominicana).

“Ya estamos con esas gestiones”, dijo Berroa.

Puerto Rico ganó la Serie del Caribe por última vez en 2018, precisamente, con los Criollos.