“Esa es su opinión. Puede decir lo que quiera. Definitivamente no estoy de acuerdo con él”, dijo Judge, el capitán de los Yankees, después del primer entrenamiento completo de su equipo el lunes.

Judge bateó en el tercer turno por detrás de Soto y lo consideró “único” y “un jugador especial”. Debido a que Soto cambió su número de teléfono, Judge no pudo contactarlo hasta después de la decisión.

“No me sorprendió demasiado. Creo que ahí es donde quería estar. Creo que es lo mejor para él y su familia”, expuso Judge. “Consiguió un buen trato allá. Quiero decir, no puedes decir que no a eso. Pero estoy feliz por él”.