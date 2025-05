“Aaron Judge es un gran bateador, pero yo también tengo lo mío”, asegura Sugar Díaz

El naguabeño de los Mets de Nueva York logró el tercer out de la novena entrada al abanicar al toletero Aaron Judge , para darle el triunfo 3-2 sobre los Yankees de Nueva York .

Sonó cándido al comparar sus habilidades con las del dos veces Jugador Más Valioso de la Liga Americana. Díaz no ha estado intocable como en la temporada del 2022. Además, perdió por lesión la campaña del 2023.

“Cada vez que subo a la loma me siento mejor. La confianza está muy alta ahora mismo. Siento que puedo realizar mis lanzamientos en el momento en que los necesito y dar out. Me siento muy bien personalmente”, destacó.