Cincinnati - El jardinero de los Giants de San Francisco, Joc Pederson, dijo que el patrullero de los Reds de Cincinnati, Tommy Pham, lo abofeteó antes del primer partido de la serie el viernes por una disputa sobre su liga de football de fantasía.

Mientras los Giants calentaban en los jardines, Pham enfrentó a Pederson y lo golpeó en la cara antes de que la pareja se separara.

Major League Baseball está investigando, y Pham accedió a ser eliminado de la alineación de Cincinnati poco antes del primer lanzamiento en espera de los resultados de la investigación.

Pederson dijo después de la victoria de los Reds por 5-1 que fue acusado de hacer trampa al colocar a un jugador en la lista de reservas lesionados (IR) y reemplazarlo con un agente libre en una liga de fútbol de fantasía. Pederson dijo que el jugador que puso en IR había sido descartado para esa semana, lo que lo convirtió en un movimiento legal. Dijo que Pham había ejecutado esencialmente la misma maniobra con su propio equipo.

“Envié una captura de pantalla de las reglas, que dice que si un jugador es descartado, puedes ponerlo en el IR y eso es todo lo que estaba haciendo”, Pederson. “Literalmente hizo lo mismo. Eso fue básicamente todo”.

Pederson dijo que no tenía idea de que Pham podría confrontarlo durante la serie en Cincinnati.

“No hubo discusión, él se acercó y dijo: ‘¿Te acuerdas del año pasado?’ y yo dije: ‘¿Fútbol de fantasía?’”, recordó Pederson.

El jardinero de los Giants dijo que no tomó represalias después de recibir una bofetada y que no tiene planes de volver a responder a Pham mientras el equipo está en Cincinnati.

“La violencia no es la respuesta. En lo que a mí respecta, se acabó”, dijo Pederson. “No hablaré con él. No creo que quiera hablar conmigo, no lo sé. Fue una interacción extraña”.

Pham amenazó con violencia para ajustar cuentas en el campo con Luke Voit de San Diego en abril, desafiando al toletero a una pelea después de que Voit lesionara al receptor de los Reds, Tyler Stephenson, con un deslizamiento duro y feo hacia el plato.

Tommy Pham ya había tenido un altercado con Luke Voit, de los Padres de San Diego. (Paul Vernon)

“Si Luke quiere resolverlo, me siento muy bien”, dijo Pham. “Cualquier cosa. Muay Thai, lo que sea. Como dije, tengo un dueño aquí que me permitirá usar sus instalaciones”.

La pelea fue presenciada por reporteros y ocurrió antes de que los fanáticos ingresaran al estadio.

El mánager de los Reds, David Bell, se negó a comentar sobre el incidente y Pham se negó a hablar oficialmente con los reporteros.

“Major League Baseball lo está investigando, y hasta que eso esté completo, probablemente no voy a decir mucho al respecto”, dijo el manager de los Giants, Gabe Kapler.