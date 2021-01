La celebración de los Criollos de Caguas en el estadio Isidoro García el domingo en la noche no careció de nada de lo que se acostumbra en situaciones como éstas.

Luego de finalizar en la última posición en las pasadas dos temporada había razones de sobra para los Criollos celebrar.

Tan pronto el taponero Fernando Cruz propinó el último out del partido (por la vía del ponche) los jugadores celebraron en el terreno de juego y luego el champán llovió en el pasillo del primer piso del moderno estadio mayagüezano.

Los Criollos acababan de completar la barrida ante los Indios de Mayagüez para así convertirse en los máximos ganadores de coronas en la historia del béisbol invernal puertorriqueño con 19 cetros.

En un lado, el dirigente Ramón Vázquez disfrutaba de su tercera corona y primera en el uniforme de los Criollos, franquicia con la que jugó durante 15 temporadas a nivel profesional.

En tanto, el importado Jarren Durán celebraba también su premio como Jugador Más Valioso de la serie final.

“La temporada que tuvimos fue especial, más que especial por lo de la pandemia. Han pasado tantas cosas en este equipo este año. El año que tuvo Fargas (Johneswhy), Jonathan Morales, Miranda (José)”, dijo Vázquez mencionando al Jugador Más Valioso y Novato del Año de la liga en declaraciones suministrada por los Criollos.

“La manera que se jugó, sigo enfatizando. Me dieron la oportunidad de traer mi staff para acá. No me equivoqué y ellos no se equivocaron tampoco. Quería esta oportunidad y logramos lo que queríamos”.

Vázquez fue reclutado por los Criollos luego de que el actual miembro del cuerpo de coaches de los Red Sox de Boston trabajó por varias temporadas con los Cangrejeros de Santurce.

Este logró dos títulos nacionales con Santurce.

“El primer paso era prepararnos, tener todos los jugadores para comenzar la temporada, el segundo era llegar a la serie final, el tercero quedar campeón. Todavía nos queda uno y es ganar la Serie del Caribe. Seguimos trabajando, esto no se puede parar. Me quito la gorra ante ellos. Por lo duro que trabajaron”, puntualizó.

“Sumamente orgulloso y bien contento”.

Por su parte, Durán, quien es uno de los principales prospectos de la organización de los Red Sox de Boston, admitió que le causó sorpresa su selección para el premio.

“Me quedo sin palabras. No tenía idea de que me habían elegido para el MVP. Lo más importante para mí era llevarme el campeonato a casa. Me siento honrado de haber sido elegido. Habían tantos otros muchachos que podrían o deberían haberlo obtenido, pero me siento honrado y bendecido de tener la oportunidad de ser elegido para el MVP”, dijo Durán, mediante un comunicado de prensa de los Criollos.

Duran promedió .333 producto de cinco hits en 15 turnos oficiales en la final, esto con par de cuadrangulares, dos dobletes, seis carreras empujadas, seis anotadas y tres bases por bolas.

“Muchas gracias a todos, el personal, los entrenadores, gerencia, equipo de medios, equipo de campo, equipo de vídeo, todos. Fue un esfuerzo de equipo y estoy agradecido por tener un equipo tan increíble y ahora son mi familia”.

Buscan refuerzos para Mazatlán

Por otro lado, Carlos Berroa, director de torneo de la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente, tenía ayer una reunión con la gerencia de los Criollos y su dirigente Vázquez para determinar los jugadores que estarán disponibles para reforzar a la plantilla boricua de cara a la Serie del Caribe que se celebrará a partir del domingo en la ciudad portuaria de Maztlán, México.

“Te puedo adelantar que vamos a llevar a un equipazo. Vamos a tratar de traer nuevamente ese campeonato para acá”, dijo Berroa sin mencionar nombres.

Jarren Duran (a la derecha) fue seleccionado el Jugador Más Valioso de la serie final.

“Estamos en ese proceso de llamar, de obtener permiso de las organizaciones. Es algo un poquito tedioso. La selección que vamos a hacer es basado en Puerto Rico. Vamos a llevar los mejores jugadores disponibles”.

Berroa no quiso adelantar si el veterano Yadier Molina estará disponible para hacer el viaje al territorio mexicano.

Se rumora que el antesalista Emmanuel Rivera, el jardinero Henry Ramos y el versátil jugador Jack López estaban entre los peloteros interesados por los Criollos.

Por otro lado, este jueves están programadas realizarse las pruebas para detectar el COVID-19 a la delegación boricua que partirá el sábado. Las mismas serán moleculares.

También se supo que la novena de Puerto Rico celebrará mañana miércoles su primera práctica en el estadio Hiram Bithorn.

“Tenemos que llegar allá con pruebas, hechas 72 horas o antes y presentarlas en el aeropuerto cuando lleguemos para que nos dejen entrar y de regreso igual. Tenemos que presentarlas cuando entremos a los Estados Unidos”, concluyó Berroa.