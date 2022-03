La salida de Carlos Correa de los Astros de Houston deja un hueco enorme en el campocorto de la novena tejana luego de que el puertorriqueño se marchara a los Twins de Minnesota por un contrato de $105 millones y tres años como agente libre.

Los Astros- subcampeones de la Serie Mundial pasada- deberán actuar rápido en conseguir a un torpedero de calibre en la agencia libre o apostar a uno de sus prospectos para llenar dicha vacante.

El único campocorto estelar que queda en el mercado es Trevor Story. El dos veces Jugador Todo-Estrella, de 29 años y quien ha jugado toda su carrera con los Rockies de Colorado, cayó en el radar de Houston ante la noticia de la partida de Correa, vigente Guante de Oro de la Liga Americana.

Según reportes, los Yankees de Nueva York, los Rangers de Texas, los Red Sox de Boston y los Giants de San Francisco también tienen interés en Story, dos veces Bate de Plata en la Liga Nacional. El año pasado, bateó para .251 con 24 jonrones y 75 carreras remolcadas.

En caso de no fichar a Story, los Astros entonces apostarán a su sistema de liga menor.

El torpedero Trevor Story aún está disponible en la agencia libre.

El dominicano Jeremy Peña es el favorito del veterano dirigente Dusty Baker para asumir el puesto. Peña, de 24 años, fue escogido por los Astros en la tercera ronda del sorteo en 2018 luego de militar en la Universidad de Maine.

El año pasado, Peña jugó 30 partidos en la Triple A y promedió .287 con 10 jonrones y 19 carreras impulsadas. Una lesión en la muñeca izquierda lo sacó fuera de juego por un tiempo. Sin embargo, acompañó al equipo grande durante la postemporada, incluyendo la derrota en la Serie Mundial ante los Braves de Atlanta.

“Él es el favorito, así que debes tener paciencia. Cuando tratas con chicos jóvenes, debes tener paciencia. No puedes esperar que sean miembros del Salón de la Fama de inmediato”, dijo Baker en una conferencia de prensa sobre Peña.

“Podría funcionar, pero la mayoría de las veces no es así. Solo tienes que ser paciente. Tenemos grandes instructores. Tiene una gran perspectiva de la vida y del béisbol. Es un joven muy maduro. Es un jugador que escucha”, agregó.

Otro jugador que podría asumir el rol de Correa sería el utility cubano Aledmys Diaz (31 años), una vez Jugador Todo-Estrella y quien lleva tres años con los Astros. El año pasado, participó en 84 encuentros, promediando .259 con ocho jonrones y 45 carreras remolcadas.

Correa fue la primera selección de los Astros en el sorteo de 2012. Debutó en 2015, ganando el premio de Novato del Año de la Liga Americana. En 2017, ayudó al a franquicia a ganar la Serie Mundial. Además de su producción con el bate, Correa también fue un líder en el camerino.

Antes del paro patronal, Correa rechazó una oferta de los Astros de $160 millones por cinco años.

El sábado, hubo sorpresa y silencio entre sus excompañeros. Quien habló sobre la salida de Correa fue el cubano Yuli Gurriel.

“Nos sorprendimos. La realidad es que si hubiera estado aquí hubiera sido mejor. Pero bueno, toda la suerte del mundo para él y siempre tendrá nuestro apoyo”, dijo Gurriel a la prensa en el camerino.

“Hasta ahora no hemos podido hablar. Es bien temprano todavía. Esa conversación viene más tarde… Pasamos siete años juntos. Hicimos un gran equipo y nunca lo vamos a olvidar. Nos ayudó a ganar en 2017. Siempre tendrá un espacio entre nosotros. No me imaginé que fuera a Minnesota. Pero esto es un negocio. Solo nos queda darle apoyo”, agregó el cubano.

Baker, por su parte, no quiso hacer comentarios hasta que el pacto de Correa con Minnesota sea oficial.