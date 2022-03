Los Cangrejeros de Santurce presentaron oficialmente este jueves a Alex Cintrón como el próximo dirigente del equipo para la temporada 2022-2023 de la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente, en medio de la reconstrucción del grupo gerencial y de choques con el Municipio de San Juan por las condiciones del Estadio Hiram Bithorn.

Tom Axon, propietario de los Cangrejeros, encabezó la conferencia en la que estuvo acompañado en un hotel de San Juan por el nuevo director de operaciones de la franquicia, Lino Rivera, y el gerente general Gil Martínez.

“Esta es una organización elite. Estoy muy orgulloso de ser parte de ella. Mis años como jugador fueron mayormente con los Leones (Ponce), Caguas y Carolina. Y siempre Santurce y San Juan eran equipos elites, de mucha competencia y muchas estrellas”, dijo en un aparte tras la conferencia Cintrón, quien trabaja en el béisbol organizado en Grandes Ligas como instructor de bateo de los Astros de Houston, y quien recordó a los Cangrejeros como una franquicia admirada desde que era jugador.

“Estoy orgulloso de ser el dirigente después de dos años ausentes y de volver a Puerto Rico. De verdad que estoy sumamente contento”.

Cintrón debutó como piloto con los Gigantes de Carolina y estuvo al mando dos temporadas, pero se ausentó de la liga por las pasadas dos campañas por situaciones de salud. Pero su condición cardiaca está bajo control y dijo que se encuentra saludable.

“Estaba en un proceso de muchos estudios para estar seguros de lo que estaba sucediendo, pero gracias a Dios ya estamos bien de salud. Por eso tomé la decisión de volver al terreno de juego”, agregó Cintrón.

El piloto dijo que en medio del paro patronal que tiene detenida toda actividad en el Béisbol de Grandes Ligas, hablar de los Cangrejeros y de la liga local es más que oportuno para él.

“Por lo menos me siento tranquilo porque estoy hablando de béisbol y realmente ese tema (paro en Grandes Ligas) no se ha tocado mucho. Lo del paro está fuera de mi alcance. Pero aprovecho esta oportunidad para hablar de los Cangrejeros y tomar el tiempo para conocer más de la franquicia, en lo que se resuelve lo de Estados Unidos”, admitió Cintrón. “Creo que la expectativa sigue siendo la misma, y es ganar el campeonato. Esta franquicia no va a aceptar menos que eso. Ya lo han hecho en años anteriores y se han dado cuenta que tienen el material para estar ahí”.

Disputa con San Juan

Los Cangrejeros, que recién reclutaron a Lino Rivera hace unos meses como su director de operaciones, al momento se encuentran en una disputa con el Municipio de San Juan pues han denunciado que no está en condiciones óptimas para jugarse béisbol profesional.

Axon, incluso, reafirmó en la conferencia lo que ya se había ventilado sobre su intención de jugar la próxima campaña en Humacao, de ser necesario. A preguntas de si ya está descartado el Hiram Bithorn, Axon no vaciló en responder que sí.

Para el inicio de la temporada faltan más de ocho meses.

“Tenemos que tener un parque. El Estadio Hiram Bithorn, para los fanáticos, para los jugadores y el staff es una vergüenza. Simplemente es una vergüenza. Eso no puede continuar. Eventualmente va a requerir una inversión de nosotros, para ponerlo en condición”, dijo Axon refiriéndose a algunas de las mejoras que necesita. “La ciudad no tiene el dinero, no puede hacer eso. Nosotros lo hacemos. Nos aseguraremos de tener la pizarra”.

Esa y otras necesidades pueden ser cubiertas por el equipo, aseguró Axon, pero dio a entender el tranque que existe con la ciudad, y quien confirmó que existe interés en jugar en el Estadio Néstor Morales de Humacao, como plan B, si no se llega a un acuerdo con el Municipio.

Axon dijo además que se están considerando otras opciones dónde jugar, pero no quiso mencionar cuáles.

Lino Rivera quiere jugar en el Bithorn

En tanto, Lino Rivera, un exitoso dirigente en la pelota profesional caribeña, no solo en Puerto Rico, se está estrenando como oficial gerencial en un equipo y se expresó en un aparte con El Nuevo Día en un tono más conciliador.

“Yo Lino Rivera, quiero jugar en el Hiram Bithorn. Yo, Lino Rivera, creo en el diálogo. Creo que hay que buscar la solución. Si queremos crecer y poner a los Cangrejeros al nivel, necesitamos al Hiram Bithorn. Y si el Municipio quiere que el béisbol (crezca)... tener una persona que quiere poner dinero e invertir en el deporte, que no muchos lo hacen, pues que lleguen a un acuerdo”, dijo el otrora lanzador.

Rivera, Martínez y Cintrón no son las únicas caras nuevas en la franquicia, pues antes de la pasada temporada se sumó como codueño el exponente del género musical urbano Daddy Yankee, cuando Justo Moreno continuaba al frente como presidente del club. Y desde su entrada, el intérprete urbano y su equipo de trabajo han enfatizado en darle un impulso al béisbol explotando la parte del entretenimiento, algo que fue visto con buenos ojos no solo por la administración del equipo, sino por la liga misma.

La temporada 2022-2023 debe comenzar a mediados de noviembre y se espera la participación de seis franquicias por primera vez en años, con el regreso de los Leones de Ponce, además de los campeones Criollos de Caguas, los Indios de Mayagüez, los Gigantes de Carolina, el RA12 y los Cangrejeros.