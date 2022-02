Desde que el béisbol de las Grandes Ligas entró en el paro laboral a principios de diciembre han sido muchos los ajustes que han tenido que realizar los miembros que componen la familia de este deporte.

Ante el tranque en las negociaciones entre los dueños de equipos y la Asociación de Jugadores, automáticamente se cortaron los lazos entre los equipos y sus jugadores, se paralizaron todas las negociaciones con los agentes libres y los peloteros, por supuesto, se han visto obligados a cambiar sus patrones de entrenamientos ante la posposición del inicio de los campos primaverales.

Pero en el proceso, hay muchos más afectados con el paro que hoy vive el béisbol. ¿Qué hay de los coaches y otros miembros del staff de entrenadores de los equipos? ¿Cómo se están preparando para cuando eventualmente la situación vuelva a la normalidad?

“Meetings (reuniones). Ahora tengo uno pendiente. Nada, preparándonos para cuando empecemos y espero en Dios que sea pronto”, dijo Alex Cintrón, entrenador de bateo de los Astros de Houston, a El Nuevo Día.

Las reuniones entre dirigentes y coaches de los equipos se están efectuando la mayoría de las veces mediante el sistema de videoconferencia (Zoom), aunque en la última semana los cuerpos técnicos han logrado viajar a sus respectivos centros de entrenamiento para intercambiar planes e ideas en persona.

“Tenemos que estar preparados con unos planes estructurados. Eso es lo que hay. En el caso de los coaches de Grandes Ligas eso es lo que estamos haciendo”, dijo Cintrón.

Aunque Cintrón, quien jugó por espacio de nueve temporadas en las Mayores, ya no tiene que someterse a los rigores de entrenamientos como jugador, el ahora dirigente de los Cangrejeros de Santurce en el béisbol invernal, admitió que echa de menos poder estar de lleno en el terreno de juego.

Alex Cintrón está deseoso por estar trabajando en el terreno de juego en los campos de entrenamientos. (Archivo)

“Claro que me hace falta. Fui jugador y este va a ser mi sexto año formando parte de los Astros y uno se acostumbra a estar trabajando y preparándose para los juegos. Y ahora estamos bien desconectados porque no podemos tener comunicación (con los peloteros). Solo viendo vídeos. La cosa se pone un poco incómoda. Estamos deseosos por estar en el terreno de juego”, dijo Cintrón.

Tanto los dueños de equipos como el sindicato se han reunido por días seguidos esta semana en un intento por llegar a un acuerdo.

Major League Baseball (MLB) advirtió al sindicato que necesitan llegar a un acuerdo este lunes para iniciar la temporada a tiempo. Los jugadores no han dicho si han aceptado esa fecha límite.

La temporada está supuesta a iniciar el 31 de marzo. Los campos de entrenamientos ya se están viendo afectados.

“La adrenalina de estar temprano, hablando con los muchachos, grabándolos en el terreno de juego y viéndolos batear, hace falta. Uno se disfruta eso. Es parte de esto. Es triste lo que estamos pasando”, continuó Cintrón.

Joey, nueva cara en los Mets

Por otro lado, Joey Cora, quien recientemente fue reclutado por los Mets de Nueva York para formar parte de su cuerpo de entrenadores, enfrenta una situación particular.

Como nuevo integrante de la novena neoyorquina, Cora necesitaba comenzar el proceso de conocer al resto de sus compañeros entrenadores, incluyendo el nuevo dirigente, y a los jugadores.

“Acabo de llegar de Port St. Lucie -campos de entrenamientos de los Mets. Estuvimos cuatro días corridos allá -especialmente nosotros porque somos nuevos- para ponernos al día sobre los jugadores y la organización”, dijo Cora a El Nuevo Día desde su hogar en Pittsburgh.

“Vernos las caras en persona porque el zoom ya cansa. Todos los días por zoom no es lo mismo. Lo más importante que hicimos fue adelantar y tener todo listo en cuanto a lo que va a pasar en los entrenamientos. Cuando lleguen los peloteros saber que vamos a hacer y las prácticas cómo se van a organizar”, dijo el exintermedista.

Cora, quien estuvo formando parte del cuerpo de entrenadores de los Pirates de Pittsburgh en los pasados cinco años, destacó que por motivo del retraso de los campamentos primaverales, los programas sufrirán cambios drásticos.

Por ejemplo, no se anticipa sesiones exclusivas para receptores y lanzadores. Todo el personal comenzará al mismo tiempo.

“Obviamente van a comenzar tarde. Cuando llegue eso va a ser fuego a la lata como dice uno. No va a haber tiempo como usualmente era con seis o siete semanas de entrenamientos. La primera semana lo coges suave y siempre son los pitchers y catchers”, sostuvo Cora, quien trabajará bajo el mando del experimentado dirigente Buck Showalter.

Joey Cora estuvo recientemente en Port St. Lucie reunido con los otros miembros del cuerpo de entrenadores de los Mets de Nueva York. (Archivo)

“Ahora eso no va a pasar. Eso de pitchers y catchers probablemente no pase. Todo el mundo a la misma vez. Todo el mundo tiene que ponerse ready porque el entrenamiento es más corto. Va a haber más urgencia desde el tiro. Con esta situación no va a haber mes y medio de entrenamiento. De verdad que cambian muchas cosas”.

En el caso particular de Cora, quien estará ocupando el puesto de coach en la línea de tercera base, todos estos cambios le afectarán más por el caso particular que es nuevo en la organización.

“La diferencia es que como coach nuevo, yo quisiera hablar con los peloteros y presentarme. Decirle lo que uno está pensando hacer y el plan de trabajo. Pero no se puede. Probablemente la primera interacción será cuando se llegue allí y cuando eso pase no va a haber tiempo para presentarse”, apuntó Cora.

Vázquez llega a Fort Myers con los Red Sox

Ramón Vázquez es el coach de primera base de los Red Sox. (Ram—n "Tonito" Zayas)

Por su parte, el coach de primera base de los Red Sox de Boston, Ramón Vázquez, ya se encuentra desde hace una semana en Fort Myers, lugar de entrenamiento de su equipo.

“Nosotros estamos aquí preparándonos. Preparando programas para diferentes escenarios cuando llegue (el momento de arrancar). Si es para más tarde, si tenemos menos tiempo”, dijo Vázquez.

“Mucho meetings hablando de las cosas que vamos a hacer. Hacemos nuestras reuniones en unas carpas afuera. Cuando lo hacemos adentro lo hacemos con menos personas, separados con máscaras puestas”, agregó el también dirigente de los bicampeones del béisbol invernal, Criollos de Caguas.

Vázquez, al igual que los demás coaches que conversaron con El Nuevo, prefiere estar de lleno en el terreno de juego cumpliendo con sus funciones.

“Claro que uno quiere estar en el terreno, pero sigo adelantando cosas que debía hacer durante los entrenamientos. Aquí estoy preparándome para cuando lleguen ellos”, concluyó Vázquez.