El costo de la reparación y remodelación total del Estadio Hiram Bithorn tiene un estimado de $10 millones, sin una fecha clara de cuándo se completarán los trabajos en medio de reportes de que la administración de los Cangrejeros de Santurce de la liga invernal desea tomar control de la histórica instalación en la capital de la isla.

Pedro Juan Arroyo, director de empresas municipales de San Juan -sombrilla encargada del parque y el Coliseo Roberto Clemente- indicó que la prioridad del ayuntamiento es reparar la gigante pizarra electrónica, la cual operó a medias durante del pasado torneo de la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente (LBPRC), así como el sellado del techo.

Arroyo informó que la reparación continúa detenida debido a un pleito legal con el suplidor ante una deuda de $1.5 millones con la pasada administración. La pizarra se averió hace cinco años.

“Ya comenzamos los procedimientos para poder hacer el arreglo o la compra de una nueva. Pero, volvemos, tiene que pasar por un proceso. Lamentablemente, cayó durante la temporada pasada. Se hicieron los arreglos para conseguir un suplidor para poner una pantalla (alterna). Esperemos que para la temporada que viene puedan tener una pantalla nueva para resolver este asunto”, dijo Arroyo a El Nuevo Día.

El directivo municipal, junto a la directora de Recreación y Deportes de San Juan, Ana Lynda Rivera, dieron un recorrido a este diario por el parque en medio de un partido de una academia de béisbol. Señalaron que para la campaña pasada de béisbol (2021-22), el municipio invirtió $175,000 en arreglos a los baños, góndolas y sillas, materiales eléctricos, camerinos de los árbitros y tercer camerino para equipo, además de aires acondicionados, elevador, cerraduras de puertas y rotulación.

Unos $70,000 fueron utilizados en el terreno del Bithorn para cumplir con las normas de las Grandes Ligas, más un valor de $245,000 en vallas publicitarias que dan hacia el expreso Las Américas. Esto sin contar la inyección de $250,000 a la novena cangrejera.

/ El municipio de San Juan estima que se necesitan unos $10 millones para la restauración total del Estadio Hiram Bithorn. (David Villafane/Staff)

Otros $70,000 fueron sacados de las arcas municipales para acondicionar el terreno y cumplir con los estándares de MLB (David Villafane/Staff)

Pedro Arroyo, Director de Empresas Municipales del Municipio de San Juan. (David Villafane/Staff)

La pizarra aún necesita de una inversión millonaria para poder arreglarse. Un pleito legal tiene detenido el avance. (David Villafane/Staff)

La administración del alcalde Miguel Romero tiene las puertas abiertas para llegar a acuerdos con los Cangrejeros de Santurce, interesados en invertir en el estadio. (David Villafane/Staff)

El municipio no tiene planes de arrendar la instalación a una empresa privada. (David Villafane/Staff)

Las cantinas, por ejemplo, necesitan una inversión grande para remodelarlas. (David Villafane/Staff)

El parque, fundado en 1962, necesita unas mejores en su estructura. (David Villafane/Staff)

Imagen de uno de los camerinos del estadio. (David Villafane/Staff)

Imagen de una de las góndolas en la parte superior del estadio. (David Villafane/Staff)

Funcional el parque

“El parque es funcional”, respondió Arroyo sobre cómo ve el estadio, fundado en 1962, en estos momentos.

“Tenemos la certificación de Grandes Ligas. Inclusive, luego del concierto de Bad Bunny (en diciembre), que fue un tema grande, a una semana de celebrarse, el terreno fue certificado para jugar. Es el estadio número uno de Puerto Rico, donde se hacen los eventos grandes, y ese estándar siempre lo vamos a mantener. El alcalde (Miguel Romero) está en la mejor disposición para aportar al deporte, que San Juan sea la capital del deporte. Todo lo que haya que hacer, tenemos su apoyo para así hacerlo”, agregó.

Sobre las mejoras permanentes, la primera fase debe comenzar con el sellado de techo y fortalecimiento en la estructura.

“Hay que hacer una mejores estructurales y comenzamos conversaciones iniciales con un auspiciador. De nada sirve pintarlo si no se hacen esas mejoras. Hay que hacer un sellado de techo, arreglar unas piezas de la estructura porque, como es viejo, hay que fortalecer. Hay que fortalecer los camerinos, sellado en el piso. El cambio de unas butacas, que queremos revitalizarla (los colores) todas con un producto. Estamos trabajando para ponerlo en condiciones para eventos internacionales”, indicó Arroyo.

“Poco a poco, son gastos mayores. Es una inversión de unos $10 millones para poner esto como quisiéramos verlo. Estimado que tenemos que invertir para tener esto en 100 por ciento. Lo que se sacó de FEMA ya se utilizó para el terreno. Estamos trabajando unos fondos federales y ARPA (American Rescue Plan Act) de lo que se pueda conseguir. Poco a poco ir buscando del fondo ordinario y lo que estamos haciendo en completo, como podemos tener un retorno para las mejoras”, recalcó.

La última renovación masiva en el Bithorn fue en 2016, cuando se invirtieron unos $6 millones para la serie de Grandes Ligas entre los Pirates de Pittsburgh y los Marlins de Miami, cancelada debido al temor de contagio de zika.

Sin planes de arrendamiento

Sobre los Cangrejeros, una carta del equipo que circuló en las redes sociales propone a San Juan un arrendamiento por 15 años mediante el cual el equipo se haría cargo de hacer mejoras al parque y dividir 50-50 con el municipio los ingresos de otras actividades de entretenimiento que se realicen en el estadio.

Arroyo confirmó la intención de la novena de invertir en el parque pero negó que el municipio tenga intención de arrendarlo.

“Bajo la administración del acalde, no es una opción. Sí, estamos dispuestos a reuniros y poner todos los puntos sobre la mesa y que colaboremos. Esto es un estadio viejo. Dentro de lo que estamos trabajando son unas inversiones un poquito más grandes en mejoras. Ya se están haciendo los estudios estructurales para poder pintar el estadio completo, y luego comenzar las mejores de cantinas, baños, góndolas. Pero son unos procesos que tomaran un tiempo. Pero estamos en la mejor disposición de sentarnos en la mesa y que ellos nos traigan unas propuestas para evaluarlas”, expresó.

Arroyo no ha tenido contacto alguno con el propietario de los Cangrejeros Tom Axon ni el nuevo presidente de operaciones Lino Rivera, quien sustituyó a Justo Moreno. Mencionó a Daddy Yankee, quien entró a Santurce como inversionista la temporada anterior, como el único que ha solicitado una reunión pero, debido a su agenda artística, no se ha podido concretar.

“Nuestra comunicación siempre fue con Justo Moreno. Ya no está con la administración. Desde que él salió no hemos tenido ninguna comunicación oficial. No han requerido ningún tipo de reunión con nosotros. El único que ha tratado, pero por su tiempo no ha podido ser posible, es Raymond Ayala (Daddy Yankee). Fuera de él, otro propietario no ha hecho ningún tipo de gestión”, sostuvo Arroyo.