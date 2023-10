Salvo por su regreso a los playoffs en 2021, el dirigente de los Red Sox de Boston, el boricua Alex Cora, no ha tenido muchos momentos para celebrar con el equipo luego de conquistar el título de la Serie Mundial en el 2018.

Pero ahora que las cosas comenzaron a cambiar, incluso desde antes de que finalizara para los Red Sox una decepcionante temporada 2023 en las Grandes Ligas, el cotizado mánager puede sonreír y asegurar: “A nosotros nos gusta Boston”.

No es una simple declaración, pues después de terminar en la última posición de la División Este de la Liga Americana por tercera vez en las últimas cuatro campañas, cualquiera podría estar disgustado o pensando en un cambio de ambiente.

Cora, que se apresta a ejercer en 2024 el último año de su contrato vigente con los Red Sox, no quiso adelantar en entrevista con El Nuevo Día si hubo o habrá alguna conversación con el recién nombrado director de operaciones de béisbol de la franquicia, el exlanzador Craig Breslow.

PUBLICIDAD

Sí dijo que la contratación de Breslow fue una movida correcta y recalcó lo que dijo en las postrimerías de la temporada, en el sentido de que ejercerá como dirigente en su último año de contrato.

“Vamos a hablar, y ellos van a hablar el jueves”, dijo Cora el domingo al concluir la ceremonia de exaltación del Pabellón de la Fama del Deporte Puertorriqueño, dando a entender que habrá una conferencia de prensa con detalles del equipo.

Breslow entra en sustitución de Chaim Bloom, a quien la organización despidió antes del desenlace de la campaña para Boston.

El anterior director de operaciones de béisbol de los Red Sox, Chaim Bloom, a la izquierda, fue despedido antes de concluir la temporada para Boston. (Steve Helber)

“Acertada”, dijo Cora sobre la contratación de Breslow. “Obviamente vienen muchas reuniones en los próximos días. Ahora hay que educarlo a él con lo que está pasando con el equipo. Algo que es bien claro, es que siempre nos enfocamos en la agencia libre y en los cambios (de jugadores), pero tenemos que hacer nuestros jugadores mejores. Tenemos el talento, tenemos jugadores jóvenes, que los viste la temporada pasada; (Triston) Casas, (Jarren) Durán, (Kutter) Crawford”, resaltó Cora.

Boston compiló récord de 78-84, quedando a 23 juegos del primer lugar en el Este, y a 11 del tercer y último ‘wild card’ de la Americana. Fue exactamente la misma marca de 2022.

En 2021 los Red Sox jugaron para 90-72, segundos en su división, y eliminaron a los Yankees en su serie de ‘wild cards’. Luego eliminaron a los líderes de la División Este de la temporada regular, Rays de Tampa Bay, en su Serie Divisional, antes de perder en seis juegos, 4-2, la Serie de Campeonato de la Americana ante los Astros de Houston.

PUBLICIDAD

Eso fue tres años después de que Cora hizo historia como el primer dirigente puertorriqueño en llegar a una Serie Mundial, y de paso ganarla también, cuando sus Red Sox tuvieron una campaña de ensueño, ganando 108 juegos con apenas 54 reveses en la temporada regular. Luego superaron cómodamente 3-1 a los Yankees de Nueva York en la Serie Divisional, 4-1 a los Astros de Houston en la Serie de Campeonato de la Liga Americana, y 4-1 a los Dodgers de Los Ángeles en el Clásico de Otoño.

Alex Cora recalcó que dirigirá en su último año de contrato pero no dijo categóricamente si una posible extensión contractual será tema de conversación con el nuevo director de operaciones, Craig Breslow. (Charles Krupa)

“Eso depende de nosotros como organización”, agregó Cora sobre el esfuerzo por mejorar como durante el tiempo muerto entre temporadas. “Los sistemas que tenemos, de la manera que practicamos, cómo vamos a atacar la temporada muerta. Hay que ser agresivo porque al final, si te pones a ver lo que está sucediendo en el béisbol, pues sí, Texas gastó mucho dinero, pero (Josh) Jung es tremendo pelotero, el left field (Evan Carter) es tremendo pelotero, el catcher (Jonah Heim) es tremendo pelotero. Son jugadores jóvenes. Y Arizona, obviamente, sí está Tommy Pham, pero tiene jugadores jóvenes también”, destacó sobre los dos rivales de la Serie Mundial que comenzó el viernes y que se encuentra nivelada 1-1.

Cora ha sido autocrítico desde que Boston se eliminó esta campaña, pero también lo ha sido con su organización, la que entiende debe hacer un esfuerzo en el periodo muerto.

“Lamento decirlo de esta manera… no toma mucho entrar a los playoffs. Y lamentablemente los últimos dos años no hemos llegado ni a estar cerca de eso”.

PUBLICIDAD

Cuando se le comentó que la División Este se ha puesto más dura que nunca antes, lo reconoció, pero dejó ver que su equipo tiene que hacer su parte.

/

“Sí, pero en los últimos dos años hemos estado cerca en algunos momentos de la temporada. Es que no hemos podido terminarlo (el trabajo). Pero yo creo que si hacemos lo que tenemos que hacer, que nuestros jugadores mejoren, tenemos oportunidad de competir”.

A preguntas de si cree que Breslow y el resto de la gerencia serán agresivos cuando inicie el periodo de la agencia libre, en búsqueda de reforzar al equipo con alguna firma importante, no quiso aventurarse a especular.

“Esa parte a la verdad que yo no… vamos a ver qué sucede”.

Por otro lado, Cora no dijo categóricamente si el tema de una posible extensión de contrato para él va a ocupar algunas de las reuniones con Breslow. Prefiere, al parecer, basarse en la confianza que los dueños han depositado en él.

“Creo que hemos hablado un poquito de qué va a pasar no solo en el presente, sino también en el futuro. No me adelanto a los hechos. Esto es un negocio bien volátil. Pero creo que los dueños me han dado una confianza bien tremenda desde 2017 cuando me contrataron. Me suspendieron (las Grandes Ligas), regresé, y todavía sigo con ellos, y confían mucho”, relató, recordando la suspensión que le impusieron por verse involucrado con los Astros de 2017 en un esquema de robo ilegal de señales.

“Es cuestión, como le dije a Sam Kennedy, nuestro CEO, ‘sí, yo entiendo todo eso (la confianza que tienen en mí), pero hemos llegado últimos en los últimos dos años’. Así que tenemos que mejorar y esto es no solo como equipo. Como grupo, los coaches buscar la manera de seguir evolucionando, buscando la manera de que estos jugadores estén en posición de ser exitosos. Eso estoy tratando de hacer yo. De educarme en el ‘off season’, mirar lo que está sucediendo, seminarios… El béisbol está evolucionando, está cambiando. Los atletas están predominando en el juego de ahora; corrido de bases, la defensa, el pitcheo. Son cosas que algunas de ellas las domino muy bien y otras que tengo que seguir mejorando”, concluyó Cora.