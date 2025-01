“Hay superequipos en todos los deportes, y siempre gana uno. Así que nosotros, de preocuparnos por ellos, creo que en un momento dado jugamos tres juegos contra ellos durante la temporada. Y si de verdad hay que preocuparse, sería en la última serie de octubre, y me encantaría preocuparme por ellos en octubre”, dijo riendo Cora refiriéndose a la Serie Mundial, en un aparte con El Nuevo Día, durante la inauguración de un moderno centro de entrenamiento de la Puerto Rico Baseball Academy & High School (PRBA&HS) en el Complejo Recreo Deportivo del Este en Caguas.

“ Somos mejores que el año pasado. Yo creo que por tres años tuvimos que mandar un mensaje diferente a la afición de quiénes somos nosotros. Se habló mucho del futuro, se habló mucho del sistema de liga menor. El enfoque no fue tanto en el equipo de Grandes Ligas, y yo creo que ahora, después de varios años, el enfoque está en el roster de los 26. Esas son las conversaciones que tenemos”, aseguró refiriéndose a todo el personal gerencial y técnico de la franquicia.

Cora dijo que no puede mencionar nombres específicos de los agentes libres que todavía le interesan, pero no descartó al valioso tercera base Alex Bregman.

“Como dije la semana pasada, la temporada muerta no terminó en Dallas, no terminó hoy; la temporada muerta termina cuando termine. Obviamente hay varios jugadores de impacto que pueden ayudarnos en ciertos aspectos y seguimos trabajando para eso. Hay muchos. Yo creo, y no hemos sido tímidos en decirlo, que es un bateador derecho (lo que necesitan los Red Sox). Hay que crear balance en la alineación. Tenemos varios jugadores jóvenes que cuando vayan a campo de entrenamiento se les va a dar oportunidad de ganarse un puesto. Pero creo que la suma de un bateador derecho, de alguna manera, si es de los muchachos jóvenes, si es en la agencia libre o a través de un cambio, será bienvenido”.