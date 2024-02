Alex Cora no quiere ser una distracción para los Red Sox en su último año de contrato como dirigente

El año pasado, los Orioles de Baltimore ganaron el banderín con marca de 101-61, un primer lugar que no lograban desde 2014. Lo lograron con jóvenes estrellas como Adley Rutschman, Gunnar Henderson y Jackson Holliday . El mes pasado, la franquicia fue comprada por David Rubenstein, cofundador del Carlyle Group Inc., por $1,725 millones.

Apunta a una temporada exitosa

De cara a los campos primaverales, las movidas de los Red Sox no han sido pomposas. Firmaron al derecho todo estrellas Lucas Giolito, consiguieron de San Luis al guardabosques Tyler O’Neill y adquirieron al campocorto de sangre boricua Vaughn Grissom, enviando a Atlanta al veterano as Chris Sale. También firmaron a un contrato de liga menor al receptor puertorriqueño Roberto “Bebo” Pérez, dos veces Guante de Oro.

“El 5 de noviembre de 2017, cuando David Dombrowski (presidente de operaciones en aquel entonces) me presentó como dirigente de Boston, dije que para mí dirigir en Boston es fácil en cierto sentido porque nos vivimos el béisbol 24 horas al día, siete días a la semana. Cuando uno se vive el béisbol de esa manera, las emociones van a subir y van a bajar. Tenemos un reto bien grande ante nosotros, pero, como siempre he dicho, eso se decide en el terreno de juego. Son 162 partidos que tenemos que jugar y la meta de nosotros es jugar más de 170 este año”, aseguró.

Bienvenida a Epstein

“De mi parte, he tenido conversaciones con Theo a través del año. Es una persona que me dio la oportunidad de ser media roja en 2005 (como jugador) cuando me cambió y me abrió las puertas de entrar a este mundo de locura que son los Red Sox. Es una pasión y un equipo único. Nos va a ayudar de cierta manera. Me imagino que si Craig Breslow (Chief Baseball Officer) quiere algunos consejos o un poco de ayuda puede hablar con Theo, que para mí es un miembro del Salón de la Fama”, opinó Cora.