Alex Cora listo para estrenarse en Netflix para el nuevo documental de los Red Sox

“Es una oportunidad única para nuestra organización, para nuestros jugadores, para todos nosotros que estamos envueltos. Yo he sido fanático de estos documentales en otros deportes. A través de los años, me he enamorado del fútbol. Soy fiel fanático de Liverpool. He visto documentales del Man City, del Arsenal, en otras plataformas. Me encantan en la manera que cuentan la historia”, dijo Cora en un aparte con los medios tras la exaltación de su cuñado, Jesús “Motorita” Feliciano, al Salón de la Fama de la Serie del Caribe.