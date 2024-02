“El béisbol invernal fue el que me dio la vida”: Motorita Feliciano es exaltado al Salón de la Fama de la Serie del Caribe

“Si no hubiese sido por el béisbol profesional de Puerto Rico, y las Series del Caribe, la Pequeña Serie Mundial, no hubiese estado parado aquí en este momento”, agregó.

“Muchas de estas Series del Caribe fueron las que me dieron oportunidades de conseguir trabajo. Hay diferentes escenarios. Hay muchos jugadores que vienen con ese sello de que están jugando en las Grandes Ligas. Hay otro que no tienen trabajo”, comentó Feliciano.

“Como todo en la vida, son oportunidades. A mí se me dieron muchas y tengo que agradecer las que me dieron a través de los años. Si no hubiese sido por estas dos personas (Cora y Rodríguez) no estuviera aquí también”, señaló Feliciano.