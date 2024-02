“No se nos dio este año”: Yadier Molina reacciona a la eliminación de los Criollos en la Serie del Caribe

Miami, Florida. - Los Criollos de Caguas no pudieron aprovechar su gran arranque en la Serie del Caribe 2024 para adelantar a las semifinales, luego de sufrir derrotas consecutivas contra Panamá y Curazao que dejaron a la novena boricua fuera de esta ronda del certamen regional.

Los boricuas jugaban para 3-1 cuando llegaron al duelo frente a los Federales de Chiriquí el lunes, cayendo 9-7 ante la inefectividad del cuerpo de lanzadores, que concedió ocho bases por bolas y cuatro pelotazos.

Y el miércoles, tras un día de descanso, los Criollos fueron blanqueados 2-0 por Curazao en la última jornada del todos contra todos ante la falta de bateo oportuno. Terminaron de 5-0 con corredores en posición de anotar.

“Le mente era ganar el trofeo. Uno viene con esa la mentalidad. No se pudo pero, de mi parte, me voy contento con el trabajo que hicimos los coaches y los jugadores. En el béisbol no hay nada escrito”, comentó Yadier Molina, dirigente de la novena criolla, en un aparte con la prensa puertorriqueña.

La mayoría de los jugadores de la “Yegüita” salieron del estadio defraudados sin dar declaraciones a los medios.

“Si nosotros hubiésemos venido para acá como uno dice a vacilar, pues ahí uno estuviese un poco más frustrado. Cada día vinimos a meter mano, a ganar juegos. Los muchachos fajados. No se nos dio este año”, lamentó Molina, tras su primera aparición como mánager en el torneo.

Jonathan Morales durante el juego ante Curazao.

Puerto Rico tuvo victorias contra Nicaragua, México y Venezuela. Perdió también contra los Tigres del Licey de República Dominicana. El balance en la tabla de posiciones fue de 3-3 para un quinto lugar entre siete equipos participantes.

Curazao y Panamá, invitados a la fiesta caribeña, estarán en las semifinales junto con los dominicanos y los Tiburones de La Guaira, dirigidos por el Ozzie Guillén, con campeonato de Serie Mundial en 2005 con los White Sox de Boston.

“Son torneos difíciles. Hay días que sales (del estadio) a la 1:00 de la mañana y otros que juegas a las 10:00 de la mañana. Juegas días corridos. Son cosas que uno no puede controlar. Pero, no son excusas. Todos pasan por eso. Sentía que estábamos preparados. No se nos dio”, apuntó.

“Jugamos buena pelota en los primeros cuatro juegos. En el juego de Panamá hicimos errores y en el día de hoy también. En general, fue un torneo de mucha experiencia para cada uno de nosotros. Contento con esta experiencia que me dieron. Hay que seguir”, añadió Molina, cuyo conjunto hizo tres errores en el último desafío.

Al repasar lo acontecido en el torneo, Molina, a su vez, defendió su decisión de cambiar la alineación en la derrota contra los Tigres de Licey.

Los Criollos dieron descanso a los titulares Jonathan Morales, Nelson Velázquez, Bryan Torres y Jack López en el juego que asistieron 35,900 personas en el loanDepot Park, récord histórico de asistencia para la Serie del Caribe.

El dirigente de Puerto Rico, Yadier Molina, observa desde el dugout en la octava entrada.

“Confío en cada jugador que traímos. No pudimos sacar el juego. No importó. Difiero que ese juego nos eliminó. Tuvimos más oportunidades para poder entrar. No aprovechamos las ventanas que nos dieron”, sostuvo Molina.

Los Criollos llegaron a la Serie del Caribe tras conquistar el campeonato número 21 en su historia en la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente (LBPRC). Buscaban en Miami su sexto cetro caribeño, 16 en general para Puerto Rico.