José Mayorga: el dirigente panameño de 31 años que derrotó a su ídolo Yadier Molina en la Serie del Caribe

“Sería mi sueño llegar a las Mayores (como entrenador). Me visualizo ahí. Es lo que me gustaría hacer. Pero bueno, solo Dios sabe lo que depara para mí. Por el momento, concentrarme en dirigir en la Clase A media y ayudar a los muchachos a desarrollar su talento, a que logren su sueños. Quizás no fue algo que yo no hice (jugar en Grandes Ligas), pero puedo aportar en sus sueños. Siento que he comenzado bien, a buen ritmo. Gracias a los Blue Jays, que me han tomado en cuenta”, declaró Mayorga.