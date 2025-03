“En realidad nos encanta. Es algo que físicamente me siento muy bien. Puedo coger roletas, puedo moverme. No tengo dolores. La nutrición mucho mejor, selección de de bebida mucho mejor. Lo cogemos en serio”, dijo Cora a El Nuevo Día sobre su nueva pasión.

“Me sentía mal, lento. No descansaba bien. Me veía mal. Mami me lo dijo. De repente, comencé. También nos disfrutamos la vida. A la misma vez, es más por los niños, por Camila (hija), seguir con ella. Va para escuela graduada. Los nenes, en soccer, béisbol. Uno quiere estar ahí lo más posible. Papi murió a los 56 años y yo voy a cumplir 50. Hay que cuidarse para estar con la familia”, agregó.

“Es algo que de verdad me gustó. Jugué 13 años en Grandes Ligas. Te puedo decir buenos restaurantes, buenas barras. Pero no te podía hablar del puerto de San Francisco. El año pasado, corrimos por el puerto. Precioso. Seattle, que Joey (Cora, hermano) jugó, el puerto de Seattle. Central Park, todos esos años yendo a Nueva York y pocas veces en Central Park. El año pasado lo corrimos como cuatro veces. Eso me me ha abierto las puertas a conocer las ciudades donde jugamos. Ha sido chévere”, reconoció.