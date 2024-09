Alexis Díaz se apunta la victoria sobre los Brewers de Milwaukee

Hinds comenzó la entrada en segunda como corredor designado. Avanzó con el roletazo de Will Benson, y el mánager de los Reds, David Bell, envió a Espinal a batear por Noelvi Marte.

“En esa situación, no tiene nada que ver con que Noelvi no batee”, dijo Bell. “Espy y su conjunto de habilidades en ese lugar es exactamente lo que necesitas. Pone la pelota en juego. Comenzó con un gran trabajo de Will Benson. Tuvo la oportunidad de impulsarlo (o) al menos hacerlo avanzar”.