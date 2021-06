Roberto Alomar, miembro del Salón de la Fama de Béisbol, permanecerá en la junta de directores de la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente (Lbprc) como dueño del equipo RA12 pese a una segunda acusación de conducta sexual inapropiada publicada por el diario Toronto Star a finales de mayo.

Los Blue Jays investigan las declaraciones hechas por Melissa Verge en el diario. En 2014, Verge alega que el salinense, de 52 años, le hizo proposiciones para tener relaciones sexuales y presionó su cuerpo contra el de ella sin consentimiento mientras trabajaba como voluntaria en un campamento de béisbol juvenil dirigido por la novena cuando tenía 18 años.

En abril pasado, Alomar fue despedido como consultor de MLB y como asesor especial de la organización de Toronto tras un primer señalamiento de acoso sexual de parte de una empleada de la industria del béisbol ocurrido en 2014 y que fue investigado por una firma externa contratada por la oficina del comisionado, Rob Manfred. MLB también lo colocó en lo que llaman “lista de inelegibles”, que lo priva de trabajar en el béisbol en la capacidad que sea.

Alomar reaccionó a la noticia de Toronto Star diciendo en un comunicado que “atenderá las acusaciones e un foro apropiado que no será juzgado por los medios”

Juan Flores Galarza, presidente de la Lbprc, declaró a El Nuevo Día que el estatus de Alomar, como dueño del equipo RA12 (sus iniciales y el número que usó en las Mayores) que va para su segunda temporada en la liga, sigue igual, aunque tengas dos acusaciones en su contra.

“No ha cambiado nada. Las razones por las cuales la junta se vio imposibilitada de tomar acción de acuerdo con nuestro estatuto siguen prevaleciendo. No hay una queja ni querella en nuestra liga. El presidente de la liga, motu propio, puede levantar un pliego acusatorio, pero tiene que ir acompañado de toda la evidencia relacionada al alegato y nosotros no tenemos eso. No hay un caso criminal ni civil en ninguna corte”, dijo Flores Galarza.

El presidente indicó que hizo las gestiones con la oficina del comisionado de MLB para recibir el informe realizado por el despacho legal externo, pero la petición no rindió frutos. Los Blue Jays tuvieron acceso a la investigación para tomar la decisión de despedir a Alomar, y retirar su premio Nivel de Excelencia y su banderín en el estadio Rogers Centre.

“Esa petición la hicimos al otro día que salió la noticia (de la primera acusación). La información que se tiene es una investigación interna y administrativa y que el privilegio de abogado cliente se afectaría al darnos esa información. No tenemos nada. El proceso no se puede comenzar porque no tenemos nada. Para tomar acción contra un miembro de la junta tiene que existir una querella formal o que el presidente origine el motu propio. Al día de hoy, Alomar sigue con nosotros”, recalcó Flores Galarza.

El pasado 15 de mayo, la Lbprc anunció la participación del RA12 para la temporada 2021-22. La junta de directores acogió la recomendación Flores Galarza de no separar a Alomar del organismo y permitir que su franquicia participe en la campaña. En la reunión, Alomar fue representado por Marisol Irizarry, presidente de operaciones de la novena.

El 19 de mayo, Alomar entregó una carta de renuncia a la junta de directores del Salón de la Fama de Béisbol después de que se hicieran públicas las primeras acusaciones de conducta sexual inapropiada.