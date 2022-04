Por primera vez en casi 20 años se abrirá una vacante en la receptoría de los Cardinals de San Luis para el 2023 ante el retiro del estelar cátcher puertorriqueño Yadier Molina.

Detrás del boricua, de 39 años, está Andrew Knizner, quien perfila como su sucesor para llenar los enormes ganchos que dejará Molina en la organización.

De 27 años y selección en la séptima ronda del sorteo de novato de las Mayores en 2016, el nativo del estado de Virginia ha acumulado mayor tiempo de juego detrás del plato desde su debut en 2019. En 2021, tuvo 63 apariciones, sacando de circulación a cinco de los 17 corredores que intentaron robarle alguna base para un 25 por ciento.

Molina, en cambio, registró un 41% en 118 partidos.

Terminados los campos primaverales el martes, Knizner tiene seis meses para sacarle todo el conocimiento posible a su compañero y futuro miembro del Salón de la Fama de béisbol, una escuela envidiable para todos los receptores de las Grandes Ligas en ascenso.

“Yendo a esta temporada creo que tengo que maximizar cada oportunidad de conocimiento con Yadi, estudiarlo y aprender. Siendo este su último año, si lo es, tengo que sacar ventaja completa de aprender todo lo que pueda porque es una de los mejores mentes del béisbol”, dijo Knizner a El Nuevo Día.

Con Molina de retirada, Knizner no se muestra presionado ante la posibilidad de que lo reemplazará en 2023, ya que su preparación cada año ha sido para eventualmente ganarse la titularidad.

“Nada va a cambiar. Será una batalla por la posición que está abierta por primera vez en mucho tiempo. Estaré listo y espero tener un buen año, no bajar la intensidad en la próxima temporada muerta y estar preparado para salir fuerte el año entrante. Si soy la persona que tomará el puesto en el futuro, espero emular todo lo que hizo hasta este puntos por los Cardinals”, indicó.

Durante los entrenamientos, los receptores prospectos Iván Herrera (Panamá) y Alí Sánchez (Venezuela) estuvieron presente en el equipo.

Con la bendición de Yadi

Aunque evita adelantarse al futuro y nombrar a un sucesor, Molina no duda en endosar a Knizner como su heredero en San Luis, además de resaltar a los receptores prospectos en el sistema de liga menor.

“El chamaco está listo. Tenemos también muchos cátchers buenos en las ligas menores. Están trabajando fuerte. Entiendo que hay mucho talento en esa posición. Estoy ayudándolos para sigan hacia adelante. Hay mucho talento aquí abajo”, comentó Molina.

Knizner también recibió el apoyo del coach puertorriqueño José “Cheíto” Oquendo, ahora instructor de cuadro en el complejo floridense de los Cardinals.

“Eso es lo que hay ahora. Va a catchear un poquito más este año de lo normal. Yadi va tomar sus días de descanso. Va a tener la oportunidad de desarrollarse y espero que lo haga muy bien. Tenemos la fe en que lo haga. A ver qué trae el futuro”, indicó.

Hay dos consejos primordiales que Kzniner ha recibido de Molina, los cuales ha adoptado en su progreso. Uno es cuidar a los lanzadores y el segundo estar bien atento a los detalles.

“Número uno es siempre preocuparse por los lanzadores primero. Ese es el trabajo número uno del cátcher. Cantar un buen partido, manejarlo bien y priorizar la defensa. Pero algo que he notado y que siempre he resaltado cuando me preguntan en las entrevistas, lo primero que noté fueron la sesiones y ‘drilles’ que realizan en las jaulas de bateo. Hay que mirar su atención al detalle; su enfoque en algo tan simple como recibir la pelota con las manos. Realmente me enseñó que tienes que tomar cada lanzamiento con seriedad, tienes que estar enfocado cada vez que la bola va hacia donde ti. Fue algo que capturé rápido, el enfoque intenso que no solo que hay que tener en los juegos, sino también en la preparación”, resaltó Kzniner.

Molina tiene firmada una carrera, hasta la fecha, de dos campeonatos de Serie Mundial, 11 apariciones en el Juego de Estrellas, nueve Guantes de Oro y una membresía al club de los receptores con 2,000 hits o más en la historia de las Mayores.