Jupiter, Florida.- Yadier Molina y los Cardinals de San Luis no tienen en agenda utilizar el formato electrónico de envió de señales entre lanzador y receptor aprobado el martes por las Grandes Ligas.

MLB busca que la nueva movida elimine el robo de señales y agilice el ritmo de los juegos.

“No es algo que, por el momento, tengamos en mente implementar”, dijo Oliver Marmol, dirigente de los Cardinals finalizado el último partido de pretemporada, una victoria 7-0 contra los Marlins de Miami.

El novel piloto indicó que el veterano cátcher puertorriqueño no ha probado el dispositivo electrónico. Marmol sí le dio una mirada y admitió que no es fanático del sistema.

Equipos como los White Sox de Chicago y los Yankees de Nueva ya probaron los aparatos. Kyle Higashioka, cátcher de los Yankees, el martes con el lanzador Michael King.

De los orígenes del béisbol en el siglo XIX, los receptores han utilizado sus dedos para enviar la señal sobre el tipo de lanzamiento que el pitcher debe hacer y acerca de la colocación de la pelota.

Molina, de 39 años, jugará su última temporada en las Grandes Ligas, su decimonovena, todas con los Cardinales. El boricua, nueve veces Guante de Oro, es considerado uno de los mejores cátchers de su generación.