El primera base estelar de los Cubs de Chicago Anthony Rizzo creó un gran revuelo el viernes antes del juego contra los Cardinals de San Luis cuando le dijo a una estación de radio de la ciudad que no había sido vacunado.

La decisión la definió como una “muy difícil de ambos lados” en una entrevista con David Kaplan, de WMVP-AM, y básicamente reiteró sus declaraciones en su sesión de prensa posterior al juego, aunque no cerró la puerta del todo para recibir una de las vacunas contra el COVID-19.

“Para mí, es solo una de esas cosas en las que definitivamente no estoy en contra de contraerla”, dijo Rizzo, un sobreviviente de cáncer.

“Solo me tomo un poco más de tiempo para ver los datos de todo. Definitivamente también hay algunas razones personales. ... Me encanta que todos se vacunen. Estoy a favor. Creo que es realmente increíble ver a todos volver a las gradas y volver a la normalidad”, agregó.

El campocorto puertorriqueño Javier Báez, que está vacunado y promueve la inoculación contra el mortal virus, reveló que la decisión de Rizzo ha creado un debate en el camerino del equipo.

“Ciertamente lo hemos discutido. Si quieres decir que lo hemos discutido, puedes decir eso. Al final del día, todos somos hombres aquí y nos respetamos unos a otros. Si llegamos allí, bien. Le permitiría al equipo hacer más cosas. Si no, nos mantendremos igual y juntos“, declaró.

Los Cubs no se encuentran entre los 22 equipos que alcanzan el umbral de vacunación del 85% que les permitiría relajar los protocolos. Los equipos que lleguen allí pueden eliminar los requisitos de las mascarillas en los dugouts y bullpens, y aliviar las restricciones de movilidad durante los viajes por carretera.

“Se le preguntó y no mintió al respecto. Depende de cada persona. Él no cree en eso ahora mismo. Respetamos su decisión. Sabemos quiénes son las personas que no están (vacunadas). Las respetamos. “Ojalá lleguemos allí (al 85%). De cualquier manera, haremos nuestro mejor esfuerzo. La vacuna se fabricó bastante rápido, por lo que mucha gente no cree en ella. Respeto a otras personas que no lo entienden”, agregó Báez.