La Asociación de Peloteros Profesionales de Puerto Rico anunció este jueves los integrantes de los equipos que participarán este domingo desde las 4:10 de la tarde en el Juego de Estrellas de la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente (LBPRC) en el Estadio Isidoro “Cholo” García de Mayagüez.

La conferencia para anunciar los pormenores se celebró precisamente en el hogar de los Indios, cuyo guardabosque Henry Ramos será el capitán del equipo Isla, en el choque estelar ante la novena representativa de la región Metro. Esta será capitaneada por el lanzador de los Cangrejeros de Santurce Adalberto Flores.

El clásico de estrellas se efectuará por segundo año consecutivo luego de una sequía de cinco temporadas sin celebrarse, hasta que en 2021 se rescató y se efectuó en el Estadio Roberto Clemente Walker de Carolina.

En esta ocasión se vuelve al formato tradicional de equipos representativos de dos regiones. Los representantes de las novenas de Mayagüez, Caguas y Ponce que fueron seleccionados para el Juego de Estrellas vestirán el uniforme Isla, y serán dirigidos por Luis Matos, piloto de los Indios.

Mientras, que los peloteros de Santurce, Carolina y RA12 representarán al equipo Metro bajo el mando de Edwards Guzmán, dirigente de los Gigantes de Carolina.

Ramos, de los Indios, está de colíder en la liga en carreras anotadas con 15, y es comparte el liderato en su equipo en hits con 24, y en carreras empujadas con 12. También está primero en su equipo en dobletes con ocho.

Las camisetas que lucirán ambos equipos en el partido del domingo en Mayagüez. (Suministrada)

Flores está entre los líderes de pitcheo (noveno) con efectividad de 2.35, y está segundo en la liga en ponches propinados con 35. También es el tercero con más entradas lanzadas, con 30.2

La entrada al evento será gratuita anunció la Asociación de Peloteros, y previo al partido habrán otras actividades desde las 11:00 de la mañana.

Además, los primeros 500 aficionados que lleguen al estadio recibirán un afiche conmemorativo.

A las 12:30 será la primera actividad del día con el juego amistoso entre las Pequeñas Ligas de Mayagüez y el equipo de los Payateros de Puerto Rico.

Mientras, a las 2:00 p.m., será la tradicional competencia de jonrones en la que Danny Ortiz, Vimael Machín, Luis Curbelo, José Sermo, Jonathan Rodríguez y Kennen Irizarry se disputarán el título.

El Juego de Estrellas será dedicado a una figura importante para los Indios de Mayagüez, el exjugador y excoach Luis Raúl Quiñones. Los actos protocolares comenzarán a las 3:30 de la tarde. WAPA Deportes transmitirá las incidencias del partido, y también habrá difusión radial a través de WIAC 740AM, WYAC 930 AM, WRSS 1410 AM, VID 90.3 FM, WISA 1390 AM, y por internet en radiotropicalpr.net, con la narración de Arturo Soto y los comentarios de Pachy Rodríguez.

El equipo Metro estará compuesto por los receptores Brian Navarreto, Michael Pérez y Roy Morales. En el cuadro interior estarán Bryan Torres, Jack López, Ozzie Martínez, Adeiny Hechavarria, Kennen Irizarry y José Sermo.

Los jardineros Rusney Castillo, Jonathan Rodríguez, Aldemar Burgos, Jadiel Sánchez y Bladimir Restituyo completan los jugadores de posición.

Mientras, el cuerpo monticular estará compuesto por Flores, Luis Cruz, Alex Sanabia, Andrés Machado, Juan Echevarría, Matt Tenuta, José Espada, José Cruz, Jeriel Rivera, Rubén Ramírez, Roy Geigel y Jeffry Passantino.

El equipo Isla tendrá de receptores a Alan Marrero, Ramon Rodríguez y JC Escarra. El cuadro interior estará compuesto por Vimael Machín, Jancarlos Cintrón, Trei Cruz, Juan De Jesús, Jesmuel Valentín, Emmanuel Rivera y Luis Curbelo.

En los bosques estarán Ramos, Danny Ortiz, Brian Rey, Kevin Santa y Johneswhy Fargas.

Los lanzadores serán Braden Webb, James Jones, Andrew Gross, Miguel Martínez, Carlos Francisco, Miguel Ausua, Julio Torres, Fernando Cabrera, Andrew Marrero, Jake Newberry, Christian Torres, Aneudy Rosario y Ricardo Gómez.

Los dirigentes aún no han anunciado los lanzadores abridores ni la alineación titular del partido organizado por la Asociación de Peloteros.