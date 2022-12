El campocorto puertoriqueño Carlos Correa no está ya en los planes de los Dodgers de Los Ángeles reveló el reportero especializado Ken Rosenthal en el portal de internet The Athletic, por la preocupación de la gerencia en cuanto a que un sector de la fanaticada no estaría a gusto con la movida.

De acuerdo al reportaje de Rosenthal, la afición de los Dodgers todavía no le perdona ni a los Astros ni a Correa por eliminarlos y ganarles en siete juegos la Serie Mundial de 2017, luego que de trascendiera dos años después, que la franquicia de Houston hizo trampa durante esa temporada mediante el robo ilegal de señales con el uso de métodos tecnológicos.

Correa, luego de que la investigación de Grandes Ligas saliera a la luz a principios de 2020, fue el jugador más vocal en defensa de los Astros. Asumió entonces la culpa colectiva del equipo, aunque a todas luces sus expresiones no conformaron a la afición rival, sino que encendieron más el enojo.

PUBLICIDAD

A finales de octubre reportes de la prensa en Estados Unidos indicaban que los Dodgers estaban dispuestos a apostar por obtener a Correa en la agencia libre, si perdían a su torpedero Trea Turner, quien también se convirtió en agente libre al finalizar la campaña 2022. Y precisamente eso sucedió hace unos días: Turner pactó el lunes de esta semana con los Phillies de Filadelfia por 11 años y $300 millones.

Sin embargo, de acuerdo a Rosenthal, aparte del aparente rechazo de la fanaticada de los Dodgers por tener en su uniforme a un antiguo rival como Correa, la organización no está abierta a gastar mucho dinero en esta temporada baja pues todavía tiene la incógnita de lo que sucederá con el castigo de dos años que se le impuso a su lanzador Trevor Bauer por violar la política de violencia doméstica. Si se mantiene el castigo Bauer podría perder $60 millones en salario. Pero si Grandes Ligas reduce la sanción, los Dodgers no solo tendrían que pagarle al lanzador sino que estarían violando nuevamente el tope salarial y tendrían que volver a pagar una millonada por concepto del impuesto de lujo.

Con ese panorama, explica Rosenthal, es que entonces los Giants toman fuerza en la puja por Correa, sobre todo luego de que el equipo de la Bahía de San Francisco no lograra contratar al guardabosque Aaron Judge, quien pactó para quedarse con los Yankees de Nueva York por nueve temporadas y $360 millones, un contrato récord para un agente libre, y que lo convierte además en el jugador de posición con el promedio salarial de la historia, a razón de $40 millones anuales a partir de 2023.

PUBLICIDAD

También los Twins siguen interesados en retener a Correa, luego de que en el pasado invierno lo ficharan por tres campañas y $105.3 millones, pero el boricua optaran por ejercer su cláusula de salida luego de cumplir su primer año del pacto.

En su única temporada hasta ahora con los Twins, Correa no tuvo su mejor actuación ofensiva, pero tampoco fue mala. De hecho, igualó o mejoró algunos números de sus años con los Astros de Houston. Por ejemplo, bateó .291, superando así el promedio de seis de las siete temporadas que jugó en Houston. Su total de 22 cuadrangulares en 2022, además, igualó o superó su actuación en ese renglón en cuatro de sus campañas en uniforme de los Astros, y sus 64 carreras empujadas fueron comparables al menos con tres de sus años en la ciudad texana.

Pero defensivamente, Correa volvió a lucir en la importante posición del campocorto y aunque no ganó el premio, sí estuvo nominado por segundo año consecutivo para el trofeo del Guante de Oro, luego de conquistarlo en 2021 en su última jornada con los Astros.

En medio del mar de conjeturas en las redes sociales, hay quienes mencionan la posibilidad de que los Red Sox de Boston, que dirige el puertorriqueño Alex Cora, salgan con fuerza a intentar contratar a Correa luego que de perdieron en esta agencia libre a su torpedero de lujo, Xander Bogaerts.

Según reportes de este jueves, Bogaerts llegó a un acuerdo con los Padres de San Diego por 11 temporadas y $280 millones.