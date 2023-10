Phoenix- Los contundentes Diamondbacks de Arizona montaron un aluvión récord de jonrones solitarios en la tercera entrada para ganar 4-2 en el tercer juego de la Serie Divisional de la Liga Nacional el miércoles por la noche, barriendo a los Dodgers de Los Ángeles, que lograron 100 victorias fuera de los playoffs.

Los D-backs regresan a la Serie de Campeonato de la Liga Nacional por primera vez desde 2007, donde se enfrentarán a los Phillies o a los Bravos.

Arizona, el sembrado número seis después de meterse en la clasificación de los playoffs de la Liga Nacional con un récord de 84-78, ha ganado sus cinco juegos durante la postemporada, barriendo tanto a los Brewers en una serie al mejor de tres como a los Dodgers en una al mejor de cinco.

Los Diamondbacks ganaron con fuerza conectando cuatro jonrones, un récord de postemporada, en la tercera entrada ante el veterano derecho Lance Lynn.

Eso le dio a Arizona una ventaja de 4-0 que no abandonaría.

Los Dodgers, campeones de la División Oeste de la Liga Nacional, se recuperaron para dos carreras en la séptima con sencillos impulsador con dos outs de Chris Taylor y Kike Hernández frente al lateral Ryan Thompson, pero el zurdo Andrew Saalfrank entró y retiró a Austin Barnes con un roletazo.

Will Smith conectó un sencillo con un out en la novena ante el cerrador Paul Sewald, pero Chris Taylor conectó un elevado hacia lo profundo del centro frente a la señal de 413 pies que Hernández lanzó con un elevado hacia la izquierda para terminar el juego.

Lynn pasó las dos primeras entradas de un juego sin anotaciones, sin dar indicios de lo que estaba por venir.

Perdomo inició el marcador con un jonrón inicial, su primer batazo largo desde el 13 de agosto. Un out después, Marte conectó un batazo de 428 pies al jardín derecho con una cortadora en cuenta de 1-0. Con dos outs, Walker sacó un corte de 3-1 hacia la izquierda para una ventaja de 3-0, provocando otro rugido de la multitud del Chase Field.

Luego vino Moreno cortó una bola rápida en cuenta de 2-1 por la línea hacia el campo opuesto que el árbitro del jardín derecho Gabe Morales consideró justa. Pero los árbitros se reunieron y el jefe de equipo Todd Tichenor revirtió la sanción de falta, una decisión confirmada por una revisión de video.

Lynn permitió 44 jonrones en la temporada regular, la mayor cantidad en las mayores. La marca anterior de tres jonrones en una entrada de postemporada se había logrado 12 veces, la más reciente por los Dodgers contra Atlanta en 2020.

El derecho novato de los D-backs, Brandon Pfaadt, lanzó 4 1/3 entradas en blanco, permitiendo dos hits y ponchando a dos.

Si bien los D-backs prosperaron, los Dodgers no tuvieron respuestas por tercer juego consecutivo. Una alineación repleta con un par de ex Jugadores Más Valiosos, Mookie Betts y Freddie Freeman, no pudo tener mucho impacto a lo largo de la serie.

Ambos All-Stars se poncharon en la octava contra Kevin Ginkel con un corredor en primera. Betts terminó la serie 0 -11, mientras que Freeman tuvo 1-10.