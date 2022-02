La nueva gerencia de los Cangrejeros de Santurce se encamina próximamente a evaluar una lista de candidatos para el puesto de dirigente del equipo para la próxima campaña.

Se da por contado entonces que el dirigente Tony Valentín y la novena capitalina tomarán camino distintos en el futuro inmediato.

Aunque al momento Valentín sigue ocupando el puesto de dirigente, el nuevo gerente general de los Cangrejeros, Gil Martínez, adelantó que se propone a realizar algunas movidas importantes a nivel de dirección para la campaña del 2022-2023.

“Van a haber muchos movimientos, entre ellos el dirigente. Por el momento, no tenemos a nadie. Pero estamos evaluando candidatos”, dijo Martínez, quien trabajó por los pasados años como gerente de los Gigantes de Carolina.

Martínez, evaluador de talentos de los Rays de Tampa Bay, fue reclutado por el legendario dirigente Lino Rivera, quien fue nombrado como director de operaciones de los Cangrejeros.

PUBLICIDAD

“ Van a haber muchos movimientos entre ellos el dirigente. Por el momento no tenemos a nadie. Pero estamos evaluando candidatos ” Gil Martínez/ nuevo gerente general de los Cangrejeros de Santurce

Rivera sustituye a Justo Moreno en la posición de administrador de los Cangrejeros. Será la primera vez que el exitoso mánager riopedrense ocupa un puesto gerencial en su carrera beisbolera.

Escalera se queda en la gerencia

Martínez, quien a su vez anunció la permanencia de Rubén Escalera en un puesto administrativo, reiteró que no tiene un candidato definido para la plaza que Valentín ocupó por las pasadas dos temporadas.

Valentín llevó a los Cangrejeros al título nacional en la temporada 2019-2020. En la campaña pasada, los santurcinos fueron eliminados en la semifinal por los eventuales campeones Criollos de Caguas.

Lino Rivera -dirigiendo a la República Dominicana en la Serie del Caribe del 2020- regresa al béisbol invernal en esta ocasión como director de operaciones de los Cangrejeros de Santurce. (Archivo)

En tanto, Rivera indicó que la decisión de nombrar a un nuevo dirigente recaerá en su nuevo gerente general, a quien dijo le dará el espacio para que haga el nombramiento.

“Gil tendrá la oportunidad de entrevistar candidatos y vamos a apoyarlo en la decisión que él tome con su dirigente y su personal”, aseguró Rivera, quien tiene como dirigente cetros en Puerto Rico (tres), Dominicana y México.

“Tanto Tom (Axon) -propietario- como Raymond (Daddy Yankee) -accionista- vamos a dejar trabajar a Gil. Es una labor en conjunto y yo lo voy a ayudar mucho. Pero esas decisiones las va a tomar él”, dijo Rivera. “Actualmente, Tony sigue de dirigente. Me imagino que Gil hablará con Tony. De ahí se decidirá si sigue o no y sí tomamos otra dirección. Nosotros queremos hacer todo temprano en las cosas que vamos a trabajar. Vamos a hacer nuestro research (búsqueda). No solo en las cosas que pasaron el año pasado sino vamos más atrás. Entonces luego él decidirá si es Tony, o lo va a reemplazar”.

PUBLICIDAD

Rivera, además. recalcó que “hasta el sol de hoy, Tony sigue de dirigente. Los únicos movimientos que se han hecho son el mío, el de Gil y el de Escalera que será asistente”.

Por otro lado, tanto Rivera como Martínez se mostraron entusiasmado de poder volver trabajar juntos en el béisbol invernal.

A su vez, Rivera sostuvo que su amigo de infancia está más que capacitado para ocupar el puesto de gerente en Santurce.

“Nosotros no hemos elegido a Gil porque sea mi hermano. Tú sabes la relación que existe entre Gil y yo y la de él con Daddy Yankee. Somos una familia aunque hayamos tomado rumbos diferentes. Estamos entre amigos de mucho tiempo”, destacó Rivera. “No escogemos a Gil por eso sino porque es una persona de confianza que lo hizo muy bien como jugador con los Gigantes . Como scout conoce la liga y como gerente. Además conoce los jugadores jóvenes por su trabajo en la academia. Estamos dando un paso gigante contratando a Gil por sus méritos”.

Por su parte, Martínez se mostró agradecido de poder laborar junto a Rivera en Santurce, una de las franquicias más ganadoras del béisbol invernal.

“Estoy supercontento de poder trabajar con esta gran organización y bajo el mando de Lino más que contento y orgulloso”.