San Luis. El hermano mayor de Yadier Molina salió en defensa de este por toda la controversia que se suscitó desde el domingo cuando el receptor de los Cardinals de San Luis y apoderado de los Vaqueros de Bayamón en el Baloncesto Superior Nacional (BSN) lanzó fuertes críticas a través de su red social en Instagram contra la gerencia de los Atléticos de San Germán, sus rivales en la serie final.

Bengie Molina, el mayor de los tres hermanos que llegaron a las Grandes Ligas, y quien labora como comentarista en las transmisiones radiales en español de los juegos de los Cardinals, reconoció que “tal vez” la manera y el momento en que Yadi reaccionó no fue la mejor, tras la cancelación del cuarto juego de la final del BSN por las condiciones inadecuadas del tabloncillo del Coliseo Arquelio Torres Ramírez de San Germán, debido a la excesiva humedad dentro de la instalación por la lluvia que había caído ese día en la Ciudad de las Lomas.

“Wow tremendo trabajo @bsnpr se les dijo y mira... wow tremendo... mi gente se les dijo desde el principio y nada... esa cancha y el dueño de San Germán no están acto (sic) para este tipo de escenarios. ¡Vergüenza ajena!”, escribió Molina en un ‘story’ en la red social Instagram. “Fanáticos atléticos no tienen culpa, pero es una vergüenza!!! Y sabes que... en Bayamón eso no pasa!”, abundó Molina en otra publicación.

La controversia subió de tono cuando el dirigente de los Atléticos, Eddie Casiano, salió en defensa de la gerencia de la franquicia y tuvo fuertes palabras contra Molina, indicando que este no debía estar hablando de la situación sin ni tan siquiera encontrarse en Puerto Rico.

Ese día Molina tuvo un juego diurno aquí en San Luis, en las que trabajó las últimas dos entradas detrás del plato en la victoria 6-3 sobre Milwaukee.

De izquierda a derecha, José "Cheo" Rivera, apoderado de los Atléticos; Melvin Román, vicepresidente de los Vaqueros; y Ricardo Dalmau, presidente del BSN, en discusión sobre la situación en el tabloncillo del Coliseo Arquelio Torres, el pasado domingo. (Jorge A. Ramírez Portela)

Pero en San Germán la acción del BSN se tuvo que suspender cuando los jugadores de ambos equipos reconocieron y acordaron que no era lo mejor celebrar el partido para evitar la posibilidad de lesiones, ya que la superficie de juego estaba resbaladiza.

Al abordarse a Bengie, un exreceptor ganador de dos Guantes de Oro de la Liga Americana en la década de 2000 con los Angels de Los Ángeles, para que opinara de lo que ha sido la carrera de 19 temporadas de su hermano menor, Yadier, este expresó su orgullo por lo que ha hecho dentro del terreno pero también fuera del deporte.

“Orgulloso, es un honor para mí presenciar su juego. Yo no me pongo ni cerca de lo que él ha hecho. José tampoco (el segundo de los hermanos). Se lo dijimos a Anaheim (Angels), ‘firmen a este chamaquito que va a llegar lejos’. Pero el destino ya estaba para los Cardenales (San Luis). Él inclusive fue a un ‘tryout’ en Cincinnati con Johnny Bench, y Bench le dijo a la gerencia que lo trataran de firmar, y no lo firmaron. Lo cogieron los Cardenales”, dijo Bengie recordando el proceso previo y posterior al sorteo de novatos de 2000 en que San Luis escogió a Yadier en la cuarta ronda.

“Cosas que han pasado, pero nosotros nos sentimos superorgullosos de Yadi, increíblemente, no solo dentro del terreno pero afuera. Hay mucha gente que no sabe lo que ese hombre hace por el país, por la familia y los niños”.

Cuando se le indagó si han tratado de ayudar a Yadier a lidiar con su temperamento, que indudablemente lo ha convertido en un líder en el béisbol pero que también, en el otro extremo, le ha causado problemas, su hermano reconoció el error de juicio por el momento en que se expresó Yadier y la manera. Pero también lo defendió.

Yadier Molina, apoderado de los Vaqueros en el BSN. (Suministrada)

“Esa cuestión que ha pasado en los últimos días es muy lamentable. Yo hablé con mi mamá hoy y me dijo que hasta lloró cuando vio los comentarios que la gente dice de su hijo. Yadi, para mí, a lo mejor pudo haber hecho algo diferente, pero para mí, él no dijo una mentira. Él decía la verdad. Lo que pasa es que nosotros como puertorriqueños a veces vemos la verdad como un insulto y cosas así”, manifestó el mayor de los Molina.

El cuarto juego de la final quedó pospuesto hasta este martes, cuando se supone que se efectúe en San Germán.

“Y me da mucha lástima porque nadie conoce a Yadier desde adentro como lo conocemos nosotros. Él estaba esa noche (domingo) conmigo, esperando si había juego (de la serie final), y me lo comentó claramente: ‘Papi, es que se lo dije a ellos (la gerencia de San Germán antes del inicio de la serie), esa cancha no está apta’. Por eso fue que se molestó. Quizás, pues, lo pudo haber dicho de una manera diferente. Pero él se disculpó. A lo mejor lo pudo haber dicho de otra manera, pero la realidad es que Yadi tenía puntos de verdad. Pero mucha gente no entiende cuando te dicen la verdad, te duele”.

Bengie reconoció que en un ambiente de deporte profesional estos dimes y diretes no deben ocurrir.

“Y hablo de los dos lados, no hablo de uno nada más. Porque el otro lado también se pudo haber callado y dicho, ‘mira, la cancha sí está en mala condición, es verdad lo que dice (Yadier)’. Pero se fueron uno detrás del otro”, agregó refiriéndose al intercambio de su hermano con Casiano.

“A nosotros nos duele mucho porque somos una familia muy humilde y Yadi lo que quería era para mejorar la liga. ¿Cómo es que tú sales enojado con una persona que quiere mejorar la liga? Es muy lamentable y no queremos que pase otra vez. Ese intercambio no es bueno”.

Bengie, que al igual que sus dos hermanos también ganó al menos una Serie Mundial, señaló por otro lado que le pidieron a Yadier dejar en manos de su personal de apoyo en las filas de los Vaqueros, que se encarguen del manejo del equipo en la serie final y que él se concentre en su carrera final con los Cardinals de San Luis, en lo que será su última campaña para acogerse luego al retiro.

“Hablamos y estamos tratando de calmar la situación, no echarle más leña al fuego, dejando todo como está. ‘Deja que tu gente allá trabaje con todos los juegos en la final’”, mencionó Bengie sobre su conversación con Yadier. “Que se enfoque aquí (en San Luis). Cositas así. Porque para mí, la realidad, él no dijo mentira, lo que pasa que a mucha gente no le gusta la verdad, ni como lo dijo”.

Los Cardinals inician este martes en la noche una serie de tres partidos en el Busch Stadium ante los Rockies de Colorado.