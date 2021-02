Cada año, la Serie del Caribe sirve de vitrina para que los peloteros profesionales sin contrato en el béisbol organizado de Estados Unidos llamen la atención de alguna organización con la esperanza de ‘pescar’ un nuevo pacto.

En esta edición de Mazatlán —que inició el domingo— hay varios peloteros puertorriqueños que llegaron a esta ciudad con dos objetivos: ayudar a los Criollos de Caguas a ganar el campeonato y tratar de impresionar a alguna organización de las Grandes Ligas para regresar al terreno en la temporada 2021.

Algunos de ellos son Héctor Santiago, Juan Centeno, Henry Ramos y Reymond Fuentes. De los cuatro peloteros, Ramos es el único sin experiencia en las Mayores.

“Estamos esperando pacientemente”, dijo Santiago, zurdo de 33 años y con nueve años de experiencia en las Mayores, a El Nuevo Día.

“Con esto del COVID-19, van a estar firmando peloteros más tarde. Hay muchos agentes libres. Pero, cada vez que tocas la loma tienes la oportunidad de que alguien te vea”, agregó Santiago, quien anoche enfrentaba a la novena de México.

PUBLICIDAD

El zurdo Héctor Santiago (izquierda) tiene ocho años de experiencia en las Mayores. (Lbprc)

Santiago jugó por última vez en las Grandes Ligas en 2019 con los Mets de Nueva York y los White Sox de Chicago. El lanzador zurdo Todo-Estrella en 2015 tiene marca de por vida de 47-50 con efectividad de 4.14.

Centeno, por su parte, declaró a este medio que ha estado en conversaciones con varios equipos para regresar. El receptor de 31 años vio acción en siete partidos en el 2019 con los Red Sox de Boston.

“He estado hablando con par de equipos a ver si llegamos a un acuerdo. Estamos esperando”, dijo el arecibeño.

Por el contrario, Ramos, jardinero de 28 años de los Indios de Mayagüez, dijo que no tiene nada en el panorama. Tuvo un contrato de liga menor en 2019 con los Rangers de Texas.

El jardinero Henry Ramos refuerza a los Criollos en la Serie del Caribe.

“Estamos dejando todo en las manos del Señor y ahora mismo estamos concentrados en la Serie del Caribe y ganarla”, expresó el maunabeño.

Fuentes, guardabosques de 29 años, jugó en las Mayores por última vez en 2017 con los Diamondbacks de Arizona. En 2018 estuvo en las Menores con la misma organización y en 2019 consiguió trabajo en la Liga Independiente.

“Lamentablemente, el COVID ha afectado a todo el mundo y yo soy uno de ellos. Hasta ahora no hay nada en la mesa, pero espero que con la participación en México aparezca algo. Es un negocio difícil y hay que batallar siempre”, mencionó Fuentes, natural de Manatí y quien fue una selección de primera ronda en el sorteo de 2009.

PUBLICIDAD

La pandemia provocó en 2020 la cancelación de la campaña de ligas menores en toda la nación. El comienzo de las temporadas de categorías Clase A y Doble A ya fueron atrasadas en 2021.

En los casos del tercera base Emmanuel Rivera y del jugador de cuadro Edwin Díaz, ambos siguen bajo contrato con los Royals de Kansas City y los Athletics de Oakland, respectivamente. Esperan llamadas para mediados de febrero con posibles invitaciones a los campos primaverales.

“A mí me llamaron los otros días para decirme que esté listo porque posiblemente me llamen del 10 al 15 de febrero”, indicó Díaz.

“Por el momento, no sé nada. Solo me he comunicado con varios coaches que me han dicho que siga trabajando fuerte porque este año pueda que surja una oportunidad”, dijo Rivera, por su parte.

Jack López con los Red Sox

Quien logró recientemente un contrato de liga menor fue el jardinero e infielder Jack López al estampar su firma con los Red Sox de Boston, novena dirigida por el puertorriqueño Alex Cora.

“En estos días me dirán cuándo me reporto. La cosa está complicada con la pandemia, pero hay break todavía. Estoy superagradecido porque Alex y Ramón (Vázquez, dirigente de los Criollos y coach de los Red Sox) hablaron bien de mí. Estoy entusiasmado y a meter mano”, dijo López.

Jack López jugó este en 2020-21 con los Indios de Mayagüez. (Lbprc (Custom credit))

El receptor Jonathan Morales, campeón de bateo de la recién culminada temporada, y Johneshwy Fargas, Jugador Más Valioso de la campaña, tienen invitaciones a los campos primaverales con los Braves de Atlanta y los Mets de Nueva York, respectivamente.

PUBLICIDAD

“Me iría para allá el 15 de febrero y el 20 comenzamos. A ellos no les gusta hablar mucho. Siempre me dicen que esté preparado y saludable. Estuve el año pasado, así que vamos a ver ahora. Si hago una buena actuación puede que surja una oportunidad”, mencionó Fargas.

Por otro lado, el lanzador Giovanni Soto, quien apareció en las Mayores en 2015 con los Indians de Cleveland, está enfocado en firmar en las ligas de México o Corea del Sur.

En las filas de los Criollos, el intermedia Vimael Machín aparece en el roster de 40 jugadores de los Athletics luego de debutar el año pasado en las Grandes Ligas, y José Miranda, Novato del Año de la liga invernal, pertenece a los Twins de Minnesota. Yadier Molina, veterano receptor estelar, aguarda por firma un pacto en la agencia libre y todo apunta a que volverá a los Cardinals de San Luis para terminar su destacada carrera.