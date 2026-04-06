Boricuas en Grandes Ligas: ¿hay crisis en Boston o es muy temprano?

La temporada de las Grandes Ligas ha comenzado de forma lenta para los Red Sox de Boston y su dirigente Alex Cora, quien pidió paciencia con un equipo que ha enfrentado un calendario exigente.

Hasta el domingo, los Red Sox eran el peor equipo de las Mayores con récord de 2-7. No habían ganado ninguna de las tres series disputadas hasta ese momento y fueron barridos en una de ellas.

Los tres equipos que han enfrentado (Cincinnati, Houston y San Diego) comenzaron la temporada jugando buen béisbol. Además, el cuarto rival, los Brewers de Milwaukee, a quienes enfrentarán desde el lunes, también figura entre los mejores hasta el momento.

Cora se dirigió a los medios el domingo y pidió calma, señalando que apenas es el inicio de la temporada y que no es momento de encender las alarmas. No obstante, dejó claro que no hay excusas y que el equipo simplemente tiene que jugar mejor.

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Boston ocupa el puesto número 27 entre 30 equipos en carreras anotadas y el 23 en efectividad (ERA). El venezolano Wilyer Abreu ha sido prácticamente el único bateador consistente. Por su parte, el primer bate Jarren Duran suma 10 ponches en 30 turnos.

En el montículo, los abridores de Boston han ganado dos de nueve salidas, mientras que el bullpen ha cargado con cuatro derrotas, aunque también ha logrado sostener cuatro ventajas. El relevista puertorriqueño Jovani Morán ha realizado dos apariciones, con cuatro entradas trabajadas y un jonrón permitido.

Por otro lado, el dirigente puertorriqueño Josué Espada ha tenido un buen inicio de temporada con los Astros de Houston, aunque su cuerpo de lanzadores ha permitido una cantidad considerable de carreras.

Los Astros cerraron el domingo con marca de 6-4, tras perder una serie ante los Athletics, en la que permitieron más de 10 carreras en dos derrotas.

La ofensiva de Houston ha respondido. El equipo lidera las Grandes Ligas en carreras anotadas (70) y ocupa el segundo lugar en promedio de bateo (.282), solo superado por los Dodgers de Los Ángeles.

Con los Astros, Carlos Correa ha mostrado buen ritmo ofensivo, además de lucir ágil a la defensiva y en las bases. Correa batea para .263, con ocho carreras anotadas y ocho impulsadas.

Christian Vázquez también ha cumplido como noveno bate. Batea .313, ha impulsado cinco carreras y tiene un OPS de .978.

Entre otros peloteros puertorriqueños en mercados grandes, algunos atraviesan buenos momentos, ya sea de forma colectiva o individual.

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Francisco Lindor, de los Mets de Nueva York, se enfrió en los últimos dos juegos tras un sólido inicio de temporada. Sin embargo, los Mets tienen marca de 6-4 y cerraron el domingo con una racha de tres victorias. Barrieron a los Giants de San Francisco, aunque Lindor se fue de 10-0 con tres ponches en los últimos dos partidos de la serie.

En los Dodgers, Edwin “Sugar” Díaz salvó el domingo su tercer juego en igual número de oportunidades. Ante los Nationals de Washington, entró con ventaja de 8-6 para enfrentar a los primeros tres bateadores del orden rival, quienes sumaban dos jonrones, cinco carreras impulsadas y tres anotadas en el juego. Díaz los dominó con 13 lanzamientos, un ponche y dos contactos débiles.

En los Yankees de Nueva York, Fernando Cruz ha lucido sólido desde el bullpen, aunque el domingo permitió su primera carrera de la temporada. Salió tras otorgar una base por bolas y ese corredor eventualmente anotó. En cinco apariciones, suma seis ponches en 3.1 entradas.

El abridor Seth Lugo tiene marca de 1-0 y efectividad de 1.59 en dos salidas (11.1 entradas) con los Royals de Kansas City. El pasado fin de semana limitó a los encendidos Brewers a dos carreras en 5.1 entradas.