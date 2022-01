Brett Rodríguez se entusiasma al hablar de su herencia puertorriqueña. Los abuelos paternos del campocorto de los Indios de Mayagüez son oriundos de San Sebastián e Isabela. Y su padre también nació en la isla.

En su debut en la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente (Lbprc), el pelotero de 23 años, criado en Queensberry, Nueva York, tuvo un gran desempeño al terminar la temporada regular como líder en carreras anotadas con 30, colocándose como favorito a ganar el premio de Novato del Año en el béisbol invernal.

Su actuación en el torneo ha llenado de entusiasmo a parte de su familia que reside en suelo boricua, viéndolo jugar en los distintos parques de la liga, en especial en el Estadio Isidoro “Cholo” García.

“Por parte de mis abuelos paternos y mi padre sé que ellos lo han pasado bien viéndome jugar aquí”, dijo el primer bate de los Indios a El Nuevo Día.

“Les encanta. Se llenan de orgullo. Han podido venir y han visto los juegos también por Wapa Deportes y por Fox. Me fascina toda la cultura puertorriqueña. Cuando juego aquí lo hago por amor al deporte y al juego, contrario a los Estados Unidos. Es lo mismo, pero (allá) es más como un trabajo. Aquí, juego por mi familia y por mi apellido”, agregó en inglés.

Rodríguez, quien pertenece a la organización de los Mariners de Seattle, finalizó la fase regular con promedio de .333 en 30 partidos, empate en el segundo lugar con Abdiel Layer (RA12), también candidato al galardón de Novato del Año. Conectó 37 imparables con cuatro cuadrangulares y 14 carreras remolcadas.

En las semifinales de cinco juegos frente a los Gigantes de Carolina, continuó caliente con .381, pegando ocho hits y anotando seis veces. Ahora tratará de ayudar a los Indios a ganar el campeonato ante Caguas.

Brett Rodríguez (izquierda) está orgulloso de sus raíces puertorriqueñas. Tiene parientes en San Sebastián e Isabela. (David Villafane/Staff)

“Ha sido un gran año. Quise venir para ayudar al equipo de cualquier forma posible. Salí y pude jugar bastante bien. Todo va bien hasta la fecha”, declaró Rodríguez.

“No tenía en la mente metas como tal. Solo quería venir y dar el máximo, ayudando al equipo a ganar. Es genial liderar una estadística (anotadas), pero son mis compañeros los que me guían al final del día. Ha sido extraordinario. Me encanta venir a la isla. Todos los muchachos del equipo son geniales. (Si gano el premio) Significaría mucho para mí. Sería un honor. Pero, Abdiel ha tenido un gran año”, abundó.

Layer finalizó la temporada con 40 hits, 12 de estos extrabases, más cuatro vuelacercas.

Rodríguez fue firmado como agente libre por los Mariners, tras jugar a nivel colegial con Wofford College en Carolina del Sur. En la NCAA bateó para .300. En 2021, en su debut con los Mariners, jugó mayormente en Clase A al batear .229 con 36 remolcadas y 43 anotadas en 86 partidos. También apareció en dos juegos en Triple A.

Rodríguez espera que su buen desempeño en la pelota invernal lo ayude a seguir ascendiendo con los Mariners.

“Con los Mariners estamos bien. Venir aquí y jugar bien, obviamente me ayuda porque le prestan atención. Me contactan y me hablan sobre cómo voy. Ha sido una gran oportunidad venir aquí y demostrar lo que puedo hacer para tener una oportunidad en las Mayores. Ellos dicen que les gusta lo que traigo a la mesa, como juego y como trabajo fuerte. Si sigo así las cosas se darán por sí solas”, dijo.