Los dos equipos con más campeonatos en la historia de la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente (Lbprc) batallarán nuevamente a partir de esta noche por el cetro de la pelota invernal, cuando los Criollos de Caguas visiten a los Indios de Mayagüez en el Estadio Isidoro “Cholo” García.

El juego iniciará a las 7:10 p.m. y será transmitido por Wapa Deportes.

El derecho dominicano Yordy Cabrera (1-4 y 4.97 de efectividad en la fase regular) abrirá por los Criollos, mientras que los locales tendrán en la loma al zurdo Eric Stout (líder en efectividad con 1.24).

Será una revancha de la serie del año pasado, cuando la “Yegüita” barrió en cuatro juegos a la tribu del oeste para convertirse en la franquicia con más coronas del torneo, sumando 19.

Los Indios, por su parte, buscan acabar con una sequía campeonil que se remonta a la temporada 2014-13, cuando vencieron a los propios Criollos para alzar su último trofeo, el número 18 de la franquicia.

De hecho, Mayagüez va a su cuarta final consecutiva en busca de cambiar su suerte. En las últimas tres finales, la novena mayagüezana solo pudo conseguir una victoria.

En la búsqueda de ese título, los Indios se reforzaron con talento joven para

esta temporada y finalizaron primeros en la fase regular con marca de 21-10. Tienen en sus filas al campeón bate y candidato a Más Valioso, Blaine Crim, y al joven intermedista Brett Rodríguez, favorito para el premio de Novato del Año. El veterano Danny Ortiz también tronó el madero al liderar el torneo en jonrones y carreras remolcadas.

Hay otras figuras importantes como el antesalista Emmanuel Rivera, quien bateó .526 en las semifinales, el inicialista TJ Rivera, y el receptor de las Mayores, Roberto “Bebo” Pérez.

Los Indios tuvieron el mejor promedio de bateo colectivo (.279) y efectividad de pitcheo (2.91) en la temporada, y en las semifinales acabaron con los Gigantes de Carolina en cinco partidos, promediando .311 en la caja de bateo.

“Sabemos el equipo que tenemos este año. El único objetivo es logar el campeonato”, dijo ayer Luis Matos, dirigente de los Indios, a El Nuevo Día.

“Nosotros hemos demostrado toda la temporada que tenemos un equipo completo. Dominamos todos los departamentos. Es lo más importante para una escuadra bastante joven e importante para esta etapa. Creo que la consistencia de nosotros todo el año, que se fortalezca ahora, será clave”, agregó.

Matos descartó que sus expresiones sean un exceso de confianza. “Solo estoy contento con el equipo que tenemos”, dijo.

El mentor sabe acabar con sequías en la pelota invernal. Fue quien lideró a los Criollos a ganar las Series del Caribe en 2017 y 2018, los primeros campeonatos caribeños para Puerto Rico desde 2000.

“No hay ningún tipo de presión en estos momentos. Hemos estado en escenarios similares como la Serie del Caribe. Ya nos toca ganar (a los Indios). Es nuestro tiempo”, apuntó el piloto de los Indios.

En el sorteo especial de los equipos eliminados en las semifinales, Mayagüez reforzó su pitcheo con el taponero Fernando Cruz y el abridor Héctor Hernández, ambos de los Cangrejeros. Caguas optó por el jugador de cuadro David Vidal y el relevista Alexis Díaz.

Clave pitcheo y defensa

Consciente del poder ofensivo de los Indios, el piloto de los Criollos, Ramón Vázquez, entiende que las claves de la final estarán en el pitcheo y defensa contra una escuadra que pudo vencer solo una vez en ocho compromisos en la fase regular.

“Nosotros fuimos sólidos defensivamente todo el año. Las carreras se van a anotar. Nosotros podemos manufacturar carreras. Defensa y pitcheo. Va a ser interesante y será una buena serie”, dijo Vázquez luego de eliminar a los Cangrejeros el jueves en un sexto juego de la serie semifinal.

Caguas, por su lado, presenta en su alineación a figuras como Vimael Machín, Juan Centeno, Johneshwy Fargas, Reymond Fuentes, Jonathan Morales y el prospecto de la organización de los Cubs, Nelson Velázquez.

“Ellos tienen un buen equipo, pero nosotros no somos el mismo equipo que ellos enfrentaron a principios de temporada. Hemos hecho también nuestros ajustes. Pienso que ahora mismo estamos mejor preparados. No habrá excusas. Tenemos el equipo completo. Esperemos no tener un pelotero que salga por asuntos de COVID. Eso sería horrible que pase. Entiendo que si mantenemos el róster como lo hemos hecho, estaremos en una buena posición”, añadió Vázquez.

Caguas fue de menos a más durante la fase regular tras un pésimo arranque de 2-5, ganando siete juegos corridos tras la llegada de jugadores claves. Finalizaron segundos con marca de 20-12.

En las semifinales frente a Santurce, acumularon efectividad colectiva de 0.73 en 61.1 entradas, permitiendo solo siete carreras con tres blanqueadas.

La final del béisbol invernal volverá mañana al Estadio Yldefonso Solá Morales para el segundo partido de la serie.

El parque estuvo clausurado hasta a principios de enero tras completarse las reparaciones debido a los daños ocasionados por el huracán María en septiembre de 2017.

Desde entonces, los Criollos han jugado como locales en Gurabo, Cayey y en el Estadio Hiram Bithorn.

En la pasada temporada jugaron la final en el Bithorn.

Para esta final, se permitirán en ambos parques un límite de 1,2000 personas que estén debidamente vacunadas con su dosis de refuerzo, ante el repunte de contagios en la isla desde diciembre.

Así que los seguidores de la novena podrán disfrutar de la serie en casa.

“Finalmente. Me alegro de que se le pudo dar al pueblo de Caguas. Contento por eso”, dijo Vázquez.

