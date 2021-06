Nueva York - El gerente general de los Yankees, Brian Cashman, dijo que su equipo en el cuarto lugar de la División Este de la Liga Americana es “tan malo como puede ser” en este momento, pero no culpa al dirigente Aaron Boone ni al cuerpo técnico.

“Somos pésimos ahora”, declaró Cashman el martes antes del partido en casa de Nueva York contra los Angels de Los Ángeles. Los Yankees han perdido cuatro partidos seguidos, cayendo a 40-38 para caer 7.5 juegos detrás de los Red Sox de Boston, líderes del Este de la Americana. Los Rays de Tampa Ray y los Blue Jays de Toronto también están por delante de Nueva York.

“Tratar de salirnos de eso es obviamente el esfuerzo”, indicó Cashman. “Hasta que nos conectemos y comencemos a volar alto de nuevo, se verá mal. Se juega mal y apesta hasta el cielo”.

Los Yankees ingresaron el martes en el puesto 14 de los 15 equipos de la Liga Americana con 310 carreras anotadas a pesar de una alineación repleta de estrellas. Aaron Judge, Gary Sánchez y Giancarlo Stanton están teniendo cada uno temporadas sólidas, pero varios jugadores clave tienen un desempeño dramáticamente bajo, entre los que destacan los poderosos bateadores jóvenes Gleyber Torres y Clint Frazier.

Las estragos en todo el equipo han provocado críticas a Boone y su personal, pero Cashman no les atribuye los problemas de Nueva York.

“Este no es un problema de Aaron Boone y no es un problema del cuerpo técnico”, declaró , y agregó: “Están haciendo lo que deben hacer. Simplemente no estamos obteniendo los resultados”.

Cashman agregó que como jefe de operaciones de béisbol, “eso depende más de mí que de ellos”.

Cashman, de 53 años, gerente general del equipo desde 1998, reconoció que Nueva York podría hacer cambios antes de la fecha límite de cambios del 30 de julio, pero dijo que el club aún no está en ese momento.

“Si caemos como una piedra, hay que reagruparse y reevaluar”, sostuvo. “Estamos tratando de arreglar lo que tenemos, de autocorregir lo que tenemos y agregar más si podemos. Pero si es indigno en algún momento, entonces tienes que tener diferentes conversaciones. No creo que estemos en ese punto todavía, pero entiendo por qué haces las preguntas porque hemos jugado a ese nivel en este momento “.