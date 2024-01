Carolina - Con una camiseta que leía la frase “El Calentón”, eslogan que los Gigantes de Carolina popularizaron en el Baloncesto Superior Nacional (BSN) hace unos meses, el Jugador Más Valioso de la liga invernal, Bryan Torres, reaccionó el domingo a su premio, horas antes del tercer choque de la final entre la novena carolinense y los Criollos de Caguas.

Torres, de 26 años, fue nombrado MVP de la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente (LBPRC) luego de terminar la campaña regular con promedio de .299, así como liderar los departamentos de carreras anotadas (23) y bases robadas (13). Participó, además, en 38 de los 40 juegos del torneo.

“Primeramente, es un orgullo que este premio se lo lleve un pelotero nativo. Lograr este galardón es algo importante y emotivo en la carrera de cualquier pelotero”, expresó Torres a El Nuevo Día.

“Desde que me levanté hoy (domingo), el enfoque al 100% está en ganar ese anhelado campeonato. No podemos dejar que nada nos distraiga. Pero no voy a mentir, se siente bien y es gratificante. Le dedico este premio a Dios y en especial a mi mamá y familia por permitirme ser pelotero profesional”, agregó.

La ofensiva de Torres lideró a los Gigantes al segundo puesto de la serie regular con marca de 24-16, cruzándose en la semifinal con los Leones de Ponce. Allí, Torres volvió a brillar, bateando para .300 con nueve inatrapables y 11 bases totales. Carolina prevaleció en siete duelos para ponchar su boleto al baile de coronación.

El mánager de los Gigantes, Edwards Guzmán, también sobresalió en las votaciones el domingo, llevándose a casa el galardón de Dirigente del Año.

“Tal y como le dije a Edwards, lo que él hizo este año es un trabajo digno de admirar. Ya van dos años sólidos, en que todo el cuerpo técnico ha realizado un trabajo excelente para tenernos compitiendo por el título”, sostuvo Torres.

Carolina regresó esta temporada a la final de la LBPRC tras hacerlo, igualmente, en 2022-23. En esa ocasión, cayeron en siete compromisos ante los Indios de Mayagüez, entonces dirigidos por Max “Mako” Oliveras.

“El año pasado nos quedamos cortos, pero esta temporada la meta es finalmente quedar campeones. La energía que siento en este clubhouse no la he sentido en ningún otro”, destacó.

Torres indicó que, independientemente de qué equipo gane el cetro de la liga invernal, espera estar en la Serie del Caribe en febrero, en Miami.

“Después de esta final, espero asistir a la Serie del Caribe desde el primer día. Vivir esa emoción... Dar todo por Puerto Rico. Representar a mi bandera”, concluyó.