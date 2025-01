Carlos Beltrán no se enajena del tema del Salón de la Fama de Cooperstown: “Si pasa vamos a celebrarlo como sea”

Carlos Beltrán había anticipado en sus primeros dos años de elegibilidad para el Salón de la Fama del béisbol, que no estaba afanado con el proceso de votación, pero que si algún día es seleccionado, habrá celebración.

Y en este tercer año en que su porcentaje de votos continúa subiendo, parece consciente que su mayor oportunidad será en su cuarta aparición en la boleta para la Clase 2026.

Los resultados de la votación de los cronistas de la Asociación de Escritores de Béisbol de Estados Unidos (BBWAA, por sus siglas en inglés) se darán a conocer el 21 de enero, día en que se sabrá qué jugadores habrán de ser exaltados en 2025 en una ceremonia en Cooperstown, Nueva York a finales de julio.

Cuestionado si estaba al tanto de lo que se ha reportado en cuanto a cómo va en la votación entre los cronistas que han hecho público su voto, aseguró como en años pasados que no está siguiendo el proceso. Sin embargo, no está enajenado, sino que conoce muy bien el porcentaje que llevaba hasta hace unos días.

“Pues fíjate, mi hermano me envió en estos días resultados (con los por cientos de votos revelados) y te voy a ser honesto; no es algo que estoy siguiendo. Mi hermano me envió la boleta, la verifiqué, vi que Ichiro Suzuki tenía el 100 por ciento, CC Sabathia tenía como 90, creo que el otro era Billy Wagner, que tenía como 86, y yo tenía 76. Pero no estoy enfocado en eso”, dijo Beltrán en un aparte con la prensa este viernes al concluir la conferencia en la que la Federación de Béisbol de Puerto Rico lo anunció como el gerente general del equipo boricua que participará en el Clásico Mundial de Béisbol en 2026.

“Ya yo no tengo control de eso. Ya hice lo que iba a hacer, y eso le toca ahora a los reporteros, de tomar la decisión de quiénes ellos entienden que son ‘hall of famers’. Para mí, que se me considere, ya de por sí es un privilegio”.

Al 31 de diciembre, Beltrán aparecía cuarto en total de votos recibidos con 67, de un total de 88 papeletas que se hicieron públicas hasta el último día del 2024, este pasado martes. Eso representa un 76.1%, apenas por encima del mínimo exigido de 75% para que un exjugador esa exaltado.

En otras palabras, tres de cada cuatro periodistas debe votar por un candidato para que este quede dentro del recinto de inmortales.

A la fecha Puerto Rico tiene a cinco exaltados, encabezados por Roberto Clemente, quien fue exaltado póstumamente en 1973. Luego en 1999 entró Orlando “Peruchín” Cepeda pero gracias al escrutinio del pasado comité de veteranos, después de que pasó 15 años de elegibilidad sin ser escogido mediante el voto de la BBWAA.

Tras una larga espera, Roberto Alomar entró al ‘HOF’ en 2011. Y a este le han seguido Iván “Pudge” Rodríguez en 2017 y Edgar Martínez en 2019.

“Cuando veo mi historia y veo lo que he vivido; de dónde vengo, de Manatí, de un barrio humilde, de padre humilde... Y que Dios me haya dado la oportunidad de jugar 20 años y hacer lo que hice, esa como validación, es una de las más importantes para mí”, manifestó Beltrán.

Un nuevo vistazo al monitoreo de votos publicados que mantiene anualmente el aficionado Ryan Thibodaux, muestra que Beltrán ascendió un poco más, hasta 76.6%, producto de 72 votos recibidos entre 94 boletas entregadas y reveladas públicamente. De los 72 votantes, lo más significativo es que Beltrán ha ganado el favor de 16 nuevos que en 2024 no votaron por él.

Al momento, la lista la está encabezando Ichiro Suzuki con un 100% (94 votos), seguido por CC Sabathia con un 89.4 (84 votos) y por Billy Wagner con un 85.1% (80 votos). Suzuki y Sabathia están en su primer año de elegibilidad en la boleta, mientras Wagner está en su décimo y último.

Beltrán se mostró relajado cuando se le cuestionó sobre las proyecciones que lo colocan quedándose fuera por tercer año consecutivo, pero que indican además que conseguirá su exaltación en 2026.

En la votación de la Clase 2023 recibió 46.5% de los votos. En su segunda aparición, de un máximo de 10 años que un exjugador puede aparecer en la boleta, el boricua tuvo un incremento hasta un 57.1%.

El otrora patrullero que se mantiene como líder de todos los tiempos entre los puertorriqueños en carreras empujadas y en anotadas con 1,587 y 1,582 respectivamente. Su promedio de bateo de por vida fue de .279 con 435 cuadrangulares.

“Si pasa vamos a celebrarlo como sea. Yo no veo esto negativo. Si pasa es positivo y nos sigue ayudando a seguir promoviendo el béisbol en Puerto Rico. Yo tengo mi escuela (en el municipio) en Florida, y me da la oportunidad también de seguir manteniéndome relevante. Porque como atleta, cada cosa que pasa a lo mejor hoy soy Carlos Beltrán, pero si el año que viene Carlos Beltrán es ‘Fall of Fame’, pues nos da la oportunidad de seguir haciendo cosas positivas por Puerto Rico”.

Carlos Delgado, centro, y Carlos Beltrán, a la derecha, fueron compañeros de equipo con los Mets de Nueva York. (Julie Jacobson)

Podría entrar al recinto junto a Carlos Delgado

A preguntas de El Nuevo Día en el sentido de que podría darse el caso de que él y su excompañero de los Mets de Nueva York, el también boricua Carlos Delgado, sea exaltado si recibe el favor del comité de la era contemporánea del béisbol, solo expresó su opinión en cuanto al extoletero aguadillano.

“Mi compadre... honestamente qué puedo decir. Para mí él es un ‘Hall of Famer’. El que sabe de pelota y sabe de la carrera de él, sabe que esta es una carrera larga y una carrera muy productiva. Y al final del día, tú ves jugadores hoy día en la boleta y tú dices, ‘contra, Carlos Delgado no está aquí'. Son decisiones que los reporteros muchas veces toman y deciden. Yo siento en mi corazón que si los jugadores tuvieran oportunidad de votar, no hay duda de que él recibiera los votos necesarios para ser un ‘Hall of Fame’”.

Delgado, líder vitalicio entre los boricuas en Grandes Ligas en cuadrangulares, con 473, bateó de por vida .280 con 1,512 carreras empujadas y 1,241 anotadas.

Se retiró tras la temporada 2009, y en su primer año en la boleta correspondiente a la Clase 2015, no recibió el mínimo exigido de 5% para seguir vivo en futuras votaciones. Por regla, debía esperar el término completo de 10 años, para entonces comenzar a ser considerado por uno de los comités de las eras del béisbol.

Y el Comité de la Era del Béisbol Contemporáneo se reunirá en diciembre de este año para pasar juicio y votar por los miembros que habrán de ser electos para la Clase 2026. Este proceso es independiente al que lleva a cabo la BBWAA.

Cuando se puso en perspectiva, durante la conversación con Beltrán, que generalmente el anuncio con los resultados de la votación de la BBWAA se hace en enero, y que en 2026 eso estará cerca del Clásico Mundial de Béisbol, dos meses antes, a este se le dibujó una sonrisa, sobre todo cuando se le comentó además que podría darse el caso de que llegue al campamento primaveral donde estén los jugadores de Puerto Rico previo al torneo, ya siendo todo un miembro del Salón de la Fama.

“A lo mejor tengo más peso para seguir convenciendo a los muchachos (de que jueguen en el Clásico)”, concluyó riendo.