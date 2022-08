Alegando que ha sido objeto de una ofensa injustificada, el exjugador de Grandes Ligas Carlos Beltrán adelantó el domingo que estará sometiendo al Comité Olímpico de Puerto Rico una querella contra la Federación de Béisbol local y su presidente José Quiles ante su posible exclusión del cuerpo técnico del equipo de Puerto Rico para el venidero Clásico Mundial.

Beltrán, elegible para ingresar al Salón de la Fama el próximo año, reaccionó mediante un comunicado de prensa este domingo luego de que en un artículo publicado por El Nuevo Día se señalara que el cuerpo federativo del béisbol aficionado quiere excluir a Beltrán, Carlos Delgado y Carlos Baerga del grupo de coaches.

El trío estuvo trabajando con la novena conocida como ‘Team Rubio’ en la edición del 2017, el cual fue dirigida por Edwin Rodríguez.

“Me acabo de enterar por el periódico El Nuevo Día del desprecio y la ofensa gratuita del presidente de la Federación de Béisbol de PR, el señor José Quiles, indicando qué ninguno de los Carlos gozamos de la confianza para ser parte del equipo de Puerto Rico en el Clásico de Béisbol”, dijo el otrora jardinero de Grandes Ligas.

“Es una lástima su posición y me sorprende sobremanera, porque no existe ninguna justificación para eso. Sin embargo, me reitero que como siempre, estoy en la mejor disposición de ayudar a nuestro equipo de Puerto Rico de la forma en que sea. Estaré haciendo una querella en contra de la Federación de Béisbol de Puerto Rico ante el Comité Olímpico de Puerto Rico sobre esta ofensa injustificada”.

El presidente de la Federación de Béisbol, José Quiles, alegadamente no desea tener como coaches a Beltrán, Carlos Delgado y Carlos Baerga para el Clásico Mundial. (Archivo)

Incluso Beltrán, quien tomó parte de los primeros cuatro Clásico Mundiales como jugador, es mencionado como uno de los candidatos a dirigir la es próximo edición que se celebrará en marzo.

El Nuevo Día supo mediante fuentes que la Federación tendría oposición a que varias figuras, en específico los exjugadores Beltrán, Delgado y Baerga, integren el cuerpo de entrenadores. Así también este diario tuvo conocimiento de que algunos de los peloteros que pertenecieron al famoso ‘Team Rubio’ de Puerto Rico -que consiguió el subcampeonato en la edición de 2017 del Clásico- están abogando por la presencia de Beltrán en el cuerpo técnico.

Por otro lado, el presidente Quiles, quien se encuentra en Venezuela indicó el sábado a este diario que “la confección del cuerpo técnico para el Clásico Mundial de Béisbol es un asunto que la Federación de Béisbol de Puerto Rico continúa trabajando, enfocados en identificar al mejor talento disponible. Como parte de la evaluación, consideraremos aquellos candidatos que gocen de la confianza de la institución y cuenten con los credenciales necesarios para ocupar las posiciones. En las próximas semanas haremos los anuncios correspondientes”.

Según supo El Nuevo Día, una de las razones por las que el gerente Eduardo Pérez aún no ha dado a conocer el nombre del nuevo dirigente se debe, principalmente, a que existe este impasse referente a la confección del cuerpo técnico.

Puerto Rico estará participando en el Grupo D junto a República Dominicana, Venezuela, Israel y un ganador de los torneos clasificatorios en el evento que se celebrará del 8-21 de marzo del 2023.

Tanto Dominicana como Venezuela e Israel ya anunciaron sus respectivos dirigentes.

REACCIONA JOSÉ QUILES

Por otro lado, Quiles reaccionó a la controversia en torno a Beltrán y el nombramiento de los coaches.

Sin embargo, no reaccionó a la acción que pretende llevar el manatieño en contra suya y el organismo que dirige.

“Se ha creado una controversia innecesaria en relación al tema del cuerpo técnico del equipo de Puerto Rico para el Clásico Mundial de Béisbol 2023, dijo Quiles mediante un comunicado de prensa del organismo que dirige.

“Este es un asunto que la Federación de Béisbol de Puerto Rico continúa trabajando junto al gerente general Eduardo Pérez y oportunamente se harán los anuncios correspondientes. Resulta muy desafortunado que se fomente la discordia con una publicación que se sustenta únicamente de fuentes, sin contar con la confirmación de las personas involucradas. En ningún momento he expresado la exclusión de persona alguna en la evaluación de candidatos. Somos afortunados de contar con grandes talentos para considerar y conformar un cuerpo técnico de primer orden. La Federación de Béisbol de Puerto Rico continuará trabajando en la agenda pendiente, sin distraernos con asuntos irrelevantes y discordantes.”