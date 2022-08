En momentos en que varios de los equipos que jugarán en el Clásico Mundial de Béisbol de 2023 han anunciado ya sus respectivos dirigentes como primer paso antes de revelar sus respectivas plantillas, la Federación de Béisbol de Puerto Rico ni el gerente general del conjunto boricua han soltado prenda de quién será el mánager, ni de cuándo estarían haciendo un anuncio al respecto.

Entretanto, El Nuevo Día supo por fuentes que al parecer la Federación tendría oposición a que varias figuras, en específico los exjugadores Carlos Beltrán, Carlos Delgado y Carlos Baerga integren el cuerpo de entrenadores. Así también este diario tuvo conocimiento de que algunos de los peloteros que pertenecieron al famoso ‘Team Rubio’ de Puerto Rico -que consiguió el subcampeonato en la edición de 2017 del Clásico- están abogando por la presencia de Beltrán en el cuerpo técnico.

Beltrán estuvo en todas las ediciones previas del CMB como jugador, incluyendo esa de 2017, año que marcó además su retiro del béisbol de las Mayores con los Astros de Houston después de 20 campañas en Grandes Ligas. Mientras, Delgado y Baerga fueron parte del staff técnico en la pasada edición junto al dirigente Edwin Rodríguez.

PUBLICIDAD

Sí ha trascendido que el exjugador Juan “Igor” González será uno de los coaches del equipo, al igual que lo hizo en la pasada edición.

El Nuevo Día contactó al gerente general del equipo, Eduardo Pérez, y este dijo no estar listo para hacer un anuncio, cuando ya Estados Unidos, Venezuela y República Dominicana revelaron quiénes serán sus respectivos pilotos. De esos tres, venezolanos y dominicanos serán rivales de Puerto Rico en el Grupo D en la primera ronda del certamen que se efectuará en marzo próximo.

El más reciente anuncio fue el de la Federación de Estados Unidos, que reveló este viernes que el exjugador de Grandes Ligas, Mark DeRosa será el mentor del equipo campeón defensor, que emergió con el trofeo en 2017 cuando derrotó en la final a Puerto Rico 8-0.

El periodista especializado Jon Morosi fue uno de los que hizo el anuncio acerca de Team USA en su red social Twitter, al tiempo que reportó que el boricua Josué “Joe” Espada, actual coach de banca de los Astros de Houston, figura como el candidato de más fuerza para dirigir a Puerto Rico.

Ya El Nuevo Día había adelantado a principios de este mes, por fuentes, que Espada precisamente era el favorito para ocupar el cargo, pero en ese momento Pérez negó que se hubiera tomado una decisión y aseguró que no se había completado el proceso de entrevistas.

El 7 de julio, cuando fue nombrado gerente general, Pérez también había dicho que además de Espada otros de sus candidatos para dirigir eran Ramón Vázquez, Carlos Beltrán, Yadier Molina y Juan “Igor” González.

PUBLICIDAD

Josué "Joe" Espada es el actual coach de banca de los Astros de Houston y ha sido entrevistado para el puesto de dirigente de varias organizaciones de Grandes Ligas cuando han surgido vacantes.

Luego surgió el despido de Charlie Montoyo por los Blue Jays de Toronto, lo que técnicamente lo convierte en candidato también para dirigir en el Clásico pues no tiene trabajo por ahora en Grandes Ligas. Pero Pérez indicaría a mediados de julio que hasta que no conversara con él tras su despido, no era propio asegurar si era candidato o no.

De los antes mencionados, Molina se encuentra activo en su última temporada como jugador en Grandes Ligas con los Cardinals de San Luis, y ha reafirmado en varias ocasiones que no jugará en el Clásico. Sí ha mostrado disponibilidad para formar parte del cuerpo de entrenadores.

Esta vez, Pérez fue abordado de nuevo el viernes, y aunque señaló que ya se completó el proceso con todas las partes, aclaró que será la Federación la que haga los correspondientes anuncios.

Al consultar este sábado al portavoz de prensa del organismo, Héctor “Titito” Rosa, este indicó que el presidente de la Federación, Dr. José Quiles se encuentra de viaje en Venezuela acompañando a la Selección que está participando en el Premundial femenino, y que ni siquiera se ha dicho una fecha de cuándo se anunciará el cuerpo técnico. El Nuevo Día intentó establecer comunicación con el líder federativo, pero la gestión no prosperó.

Los otros equipos que anunciaron su dirigente son Venezuela, que el pasado miércoles reveló que estará comandado por Omar López, quien también trabaja con los Astros de Houston (coach de primera base); y República Dominicana, que a finales de julio informaron que Rodney Linares, coach de primera base de los Rays de Tampa Bay, será el mandamás de los quisqueyanos en el Clásico.

PUBLICIDAD

Por otro lado, se da por descontado que Puerto Rico repetirá para esa edición del Clásico a los jugadores del cuadro Francisco Lindor, Carlos Correa y Javier Báez, que conformaron uno de los mejores, si no el mejor cuadro interior de la pasada edición del torneo en 2017. Se espera que también repitan lanzadores como el taponero Edwin “Sugar” Díaz, el abridor José Berríos, el otrora iniciador convertido en cerrador Jorge López, y otros jugadores de posición como Eddie Rosario y Kike Hernández.

La incógnita estará en la receptoría y en quién se quedará con la posición como titular, tras el retiro de Yadier, aunque Puerto Rico tiene receptores de sobra con Martín “Machete” Maldonado, Christian Vázquez, Víctor Caratini, Roberto “Bebo” Pérez y otros.

Posibles debutantes podrían ser el inicialista de los Twins de Minnesota, y novato en Grandes Ligas, José Miranda, y el también receptor M.J. Meléndez, de los Royals de Kansas City y quien también puede desempeñarse como jardinero.